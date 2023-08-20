سائحون إيطاليون يحرجون رئيسة وزرائهم في ألبانيا ويجبرونها على دفع فاتورة مطعم

أحرج 4 سائحين إيطاليين رئيسة وزرائهم، إثر مواجهة نظيرها الألباني خلال زيارتها الرسمية لبلاده، بتهرب السياح الأربعة من دفع فاتورة مطعم بمدينة بيرات في ألبانيا، مما دفع وزيرة الخارجية إلى أن تطلب من سفارة بلادها التكفل بتسديد قيمة الفاتورة كاملة.

وبدأت القصة بانتشار واسع في ألبانيا لمقطع فيديو يظهر 4 سياح إيطاليين وهم يلوذون بالفرار من الباب الخلفي لأحد المطاعم المعروفة والتاريخية في مدينة بيرات الألبانية بعد أن تناولوا وجبة العشاء، ثم قرروا الهروب حتى لا يدفعوا الفاتورة المستحقة عليهم..

وتعد ألبانيا خيارا مفضلا للسياح الإيطاليين مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية بسبب رخص أسعارها، كما أنها تمتاز بالطبيعة الخلابة والمزارات التاريخية، كما تعرف مدينة بيرات بأنها من أقدم المدن المأهولة في التاريخ.

وتزامن انتشار المقطع على نطاق واسع، مع زيارة تجريها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لألبانيا ولقائها نظيرها الألباني إيدي راما، الذي لم يتوانَ عن إبلاغها بما فعله السياح الإيطاليون، وهو ما وضعها في موقف حرج، اضطرت معه الوزيرة ميلوني إلى الاتصال بالسفير الإيطالي في ألبانيا وطلبت منه دفع الفاتورة وإصدار بيان بالأمر، "لأنه ليس من المقبول تشويه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة".

تفاعل واسع

وقد حظي هذا الحادث بتفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (20/8/2023) جانبا منه ومن ذلك ما كتبه مروان "ماشالله الألبان ماقصروا فضحوهم ع الفضائيات بسبب وجبة مو كان أحسنلكم تقعدوا بروما تاكلو بيتزا أم اتنين يورو بدل هالفضايح؟"

أما راشد فغرد "تخيلوا عنوان الأخبار: أزمة دبلوماسية بين ألبانيا و إيطاليا والسبب وجبة عشاء وسلطة وعصير ليمون بالنعناع.. خيبتو ظن المافيا لو أنكم سارقين بنك كان أرحم"

وبينما كتبت منار: "ما أشوف أن رد فعل ميلوني مبالغ فيه بالعكس بيدل على خوفهم على سمعة البلد وعلى سمعة الإيطاليين في العالم"، غردت لورا "متعاملين معها ع أساس أزمة وطنية يعني شو دخل السفارة بهاي القصة؟ ليش تتحمل غلطهم".

ولاحقا، كتبت السفارة الإيطالية بتيرانا عبر حسابها الرسمي: "بناء على توصيات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، دفعنا الفاتورة التي تخلّفت عن تسديدها مجموعة من السياح الإيطاليين في مدينة بيرات، يحترم الإيطاليون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل ألا يتكرر هذا النوع من الحوادث".