مقاومة الماء.. ما التغييرات الرئيسية في أحدث هواتف سامسونغ الذكية القابلة للطي؟

كشفت شركة "سامسونغ" (Samsung) النقاب عن مجموعة جديدة من أجهزتها المحمولة من سلسلة "غالاكسي" (Galaxy)، وكان أبرزها الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي "زي فليب 5″ (Z Flip5) و"زي فولد 5" (Z Fold5).

وجاء ذلك خلال حدث غالاكسي "أنباكد 2023" (Unpacked 2023)، الذي أُقيم لأول مرة في مسقط رأسها بالعاصمة سول في كوريا الجنوبية.

ورغم أن "زي فليب 5" الجديد جاء بتصميم الجيل السابق، فإنه امتاز بتغييرات رئيسية، ومن أبرزها شاشة الغلاف العملاقة، وهي سهلة الاستخدام وتجعل الجهاز عمليا ومفيدا أكثر عندما يكون مطويا.

وتعد شاشة الغلاف الخارجية رائعة لصناع المحتوى لالتقاط الصور ولتصوير مقاطع فيديو باستخدام الكاميرات الخلفية.

ويتمثل التحسين الرئيسي الآخر -الذي أُدخل على الجهاز- في مفصلته الجديدة التي تقضي على الفجوة الهوائية عند طي الهاتف، كما تحافظ على انسيابية الحركة في أثناء طي الهاتف وفتحه، وتمنع تسلل الغبار إلى الداخل.

واحتفظ الهاتف الجديد بكثير من مميزات سلفه "زي فليب 4″، مثل الكاميرتين الخلفيتين الواسعتين وفائقتي الاتساع، كذلك تعمل البطارية بكفاءة أكبر ولساعة أطول بفضل المعالج الجديد.

أما "زي فولد 5" من سامسونغ، فلم يأت بميزات جديدة براقة، لكنه جاء بتحسينات رئيسية هو الآخر، تمثلت أبرزها في مفصلة الهاتف التي أعيد تصميم آليتها لتصبح أصغر حجما وأكثر تحملا.

ويبلغ سمك الهاتف عند طيه 13.4 مليمترا وعند فتحه 6.1 مليمترات، أي أنه أنحف من سابقه بنسبة 20% تقريبا.

ورغم احتفاظ "زي فولد 5" بنفس بطارية وكاميرا سلفه، فإن سامسونغ تقول إن المعالج الجديد سيعزز عمر البطارية ويوفر ميزات تصوير أذكى لصور منخفضة الإضاءة، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

ومن مميزات "زي فليب 5″ و"زي فولد 5" أنهما مقاومان للماء، مما يجعلهما قادرين على الصمود تحت الماء بعمق متر لمدة نصف ساعة.