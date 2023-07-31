قصص ملهمة لمصورين عرب.. لحظات الإبداع والتجوال وكتابة حياة الناس

خصص برنامج "المرصد" حلقته بتاريخ 2023/7/31 لرصد تجارب 3 مصورين من بلدان عربية مختلفة، وتابع مسيرتهم في مجال التصوير ومصادر إبداعهم التي تلهمهم بالتقاط صور تحمل وراءها قصصا وعبرا.

كتابة حياة الناس

في لبنان، وقف فريق البرنامج عند تجربة المصور الفوتوغرافي اللبناني مروان طحطح الذي طافت تجربته بين عدد من الصحف اللبنانية ووكالات التصوير، منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وبدأت مسيرة طحطح مع التصوير عام 2000، وحصل على درجة الماجستير في التصوير الفوتوغرافي من المدرسة الوطنية العليا للتصوير الفوتوغرافي في "آرل" بفرنسا صيف 2016.

وعُرضت أعمال مروان في عديد من المدن داخل لبنان وخارجه، فسافرت أعماله من بيروت، إلى باريس، فبرلين، وصولا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

التجوال والإبداع

أما في الأردن، فنقل فريق البرنامج تجربة المصور الأردني سامي الزعبي الذي تشده وقائع الحياة اليومية في شوارع المدن الأردنية، كما يلاحق تفاصيل التغيرات التي تشهدها حياة الناس العاديين تماما مثلما يواكب الأحداث الاجتماعية الكبرى، على غرار انتفاضة عام 2019.

وبدأ الزعبي مسيرته في مجال التصوير هاويا باستخدام هاتفه الجوال، ثم تطورت الهواية لتصبح احترافا، وهو دائم التجوال برفقة كاميرته، يقتنص تفاصيل اللحظة ويُكوّن المشهد عبر زوايا مختلفة، وإعدادات ضوئية مميزة، أشبه بقصيدة مصورة.

وعام 2021، اعتُمدت 4 من صوره طوابع بريدية تذكارية لمنزل الشاعر الأردني الشهير مصطفى وهبي التل. وكان الزعبي أمضى أكثر من 12 عاما في الترويج لبلده سياحيا وثقافيا، موثقا إرثه التاريخي والحضاري. ورافقت كاميرا المرصد سامي في إحدى جولاته التصويرية للاقتراب أكثر من طبيعة عمله الفوتوغرافي، فكانت هذه القصة.

تجربة الحجر الصحي

أما تجربة المصور الفوتوغرافي المغربي نور الدين التيلسغاني، فلخصها بقوله إنه إذا لم تكن للصورة حكاية ترويها فهي ليست فنا، وإذا افتقر الفن إلى القصة، أصبح عنوانا أجوف.

ومنذ سنه المبكرة، ارتبط نور الدين بالكاميرا. ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، احترف فن التصوير ممارسة، وتدريسا، وتدريبا. وخلال أشهر الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، كانت للتيلسغاني تجربته الخاصة في شوارع مدينة مراكش وساحاتها.

ورافق المرصد التيسلغاني عبر عدد من مواقع مراكش، واستمع إلى مراحل تجربته مع فن التصوير، والتحولات التقنية التي شهدها خلال الأعوام الماضية، وعن علاقته بمنصات التواصل، وما تحققه من تواصل مع الأجيال الجديدة التي تعيش العصر الرقمي بكل أبعاده وتجلياته.