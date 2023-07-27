1.25 مليار دولار لكل إنسان.. رحلة لكويكب ذهبي قيمته تتجاوز اقتصاد الأرض

تخطط وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإجراء رحلة في أكتوبر/تشرين الأول إلى كويكب ثمين يُعتقد أنه مكون من معادن صلبة، وتبلغ قيمته أكبر من اقتصاد الأرض.

هذا الكويكب الذهبي، يعرف باسم "سايكي 16″، ويقع في حزام كويكبات بين مداري كوكبي المريخ والمشتري، ويعود اكتشافه إلى أواخر القرن الـ19، وتستهدف (ناسا) من الرحلة إليه البحث عن جسم ليس مكونا من الغاز أو الصخور، بل من المعادن.

وهذا الكويكب، على شكل حبة بطاطا، ويبلغ عرضه حوالي 226 كيلومترا، ويتكون من الحديد والنيكل والذهب، ويحتوي على 10 آلاف كوادريليون دولار (الكوادريليون هو واحد مع 15 صفرا أي ألف تريليون).

ويعني ذلك أن قيمة الكويكب أكبرُ من اقتصاد الأرض كاملا، حيث قدرت قيمة اقتصاد الأرض عام 2022 بـ100 تريليون دولار، ولو قسمت هذه الثروة على سكان الأرض لحصل كلُّ فردٍ على حوالي 1.25 مليار دولار.

حلم الثراء

ودفع هذا التقدير البعض إلى أن يرى أنه بات من الوارد أن يتجاوز الشخص في أحلامه، وأصبح من حقه أن يتطلع لأن يكون مليارديرا، وهو الأمر الذي حظي بتعليقات مغردين رصد برنامج "شبكات" (2023/7/27) جانبا منها.

من ذلك ما كتبه أحمد ساخرا: "يعنى ناسا بتجيبه إلى الأرض مثلا ولا كل كام سنه تاخذ منه قطعة؟"، فيما غرد سفيان "هذه الوكالة تعودناها تتحدث عن كويكب ويحتوي على كذا وكذا ثم تقول في الأخير يبعد على الأرض كم سنة ضوئية".

أما هدى فقالت "ولسه كمان (وما زال) المستقبل جاي بتعدين الفضاء ومناجم راح (سـ) تملكها الدول في الكواكب والكويكبات.. شيء مذهل!!".

فيما يرى كوبر أن "قيمة الذهب من ندرته، إذا توفر بكثرة لن يكون أغلى من الحديد"، وهو ما اتفق معه فيه بيتر الذي تساءل في تغريدته "بس كيف بدن يسيرو سكان الأرض مليارديرات إذا انهار سعر الذهب؟".

ويتوافق هذا التساؤل مع ما هو معلوم اقتصاديا حسب المنطق القائم على العرض والطلب، فليس من الممكن حال توفر هذا الكم من المعادن أن تظل قيمتها على ما هي عليه حال ندرتها، فيما تشير تقارير إلى أن جلب جميع هذه المعادن إلى الأرض قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.