تعرف على ميزات أول سيارة طائرة تحصل على موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية

يبدو أن حلم الكثيرين برؤية سيارة طائرة يكاد أن يصبح حقيقة، وعلى ما يبدو فإن السيارات الطائرة ستحلق في سماء أميركا اعتبارا من عام 2025، وذلك بعد أن سمحت إدارة الطيران الفدرالي الأميركي بأول سيارة طائرة.

فبعد سنوات من المحاولات في مجال صناعة السيارات تم تطوير نماذج لسيارات طائرة، ولكنها ما زالت في تصاميمها أقرب إلى الطائرة منها إلى سيارة طائرة، مما يجعلها غير عملية.

لكن الشركة الأميركية "ألف أوتوماتوز" قدمت نموذجا واعدا لسيارة طائرة حصلت مؤخرا على ترخيص من إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة، مما يبشر بمستقبل واعد للنقل الجوي، فما الذي تعرفه عن سيارة "ألف تايب آي"؟

وبحسب ما رصده برنامج "حياة ذكية" 2023/7/26 من آخر التطورات في هذا المجال، فإن سكان الولايات المتحدة قد يكونون على موعد مع رؤية أول سيارة طائرة تحلق بأجوائهم بعد أقل من عام ونصف.

وكانت الشركة الأميركية قد بدأت في العمل على السيارة الجديدة منذ عام 2015 واستطاعت أن تصنع أول مركبة تشبه المركبة التقليدية، وتحوز على رخصة للطيران وشهادة ضمان للأمن والسلامة، وقد بدأت الشركة بالفعل بإبرام عقود بيع لمركبتها الطائرة للعملاء على أن تسلم إليهم بداية 2025، وذلك مقابل 300 ألف دولار.

وتعد سيارة "ألف تايب آي" كهربائية بنسبة 100%، وهي قابلة للقيادة على طرق العامة مع القدرة على الإقلاع والهبوط الرأسي، وبسبب خفة وزنها الذي يقل عن 1300 كلغم فقد صنف ضمن السيارات منخفضة السرعة.

وتصل سرعتها القصوى على الأرض الممهدة إلى 40 كلم في الساعة، أما جوا فتستطيع الطيران بسرعة 240 كلم في الساعة، ويصل نطاق قيادتها على الأرض إلى 320 كلم بشحنة كهربائية واحدة، فيما يصل إلى 180 كلم في الجو.