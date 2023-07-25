احجز تذكرتك بالحفل لتغني.. تجربة فريدة بالمغرب تحظى بإعجاب واسع

في حالة فريدة، تحول الجمهور إلى النجم والمطرب، عبر أسلوب غير معهود اتبعه موسيقار مغربي في حفلاته التي شهدت إقبالا واسعا، كما حظيت فكرته بإعجاب كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا، انتشرت مقاطع فيديو تم تصويرها في حفلات موسيقية كبيرة يظهر فيها الجمهور المغربي وهو يردد مقطوعات غنائية تحت إدارة وإشراف الموسيقار أمين بودشار، الذي حظيت فكرته بجعل الجمهور هو المطرب بقبول كبير ظهر من خلال أعداد هذا الجمهور.

وفي حفلات بودشار، يأتي الجمهور ليغني ويطرب لغنائه، لا ليستمع لمطربين آخرين، حيث تعزف الأوركسترا أنغاما لأغان معروفة، ويكون الجمهور على علم مسبق بها، ولديه كلماتها، ليرددها في تناغم يصنع لوحة فنية غنائية متنوعة.

ويبدأ الأمر بالحجز في حفلات أمين بودشار، ثم يتلقى الحضور عبر البريد الإلكتروني جدول الأغاني والكلمات، وهنا يكون الدور على المشارك بالاستعداد جيدا، حتى ينجح في أن يكون جزءا من مطربي الكورال.

تجدر الإشارة إلى أن بودشار جاء إلى عالم الموسيقى من عالم الأرقام والرياضيات والإحصاءات، لكنه استطاع الابتكار والتميز، وقدم الأغاني العربية الأصيلة بأسلوب حديث لفنانينَ كبارٍ من مصر ولبنان والمغرب، ونجح في إعطائها نَفَسا جديدا.

إعجاب واسع

ورصد برنامج "شبكات" (2023/7/25) جانبا من إعجاب مغردين بهذا المشروع، ومن ذلك ما كتبه سامر حجازين "أن تتوحد حناجر هذا العدد من الجمهور كأنها حنجرة فنان واحد وبهذا الإحساس، فتأكد أن اللحن والكلمة في أعلى درجات الرقي، وأن الأذن تعود لشعب يتذوق الفن".

بينما عبرت عواطف بن عمر عن إعجابها بالقول "ما رأيت أجمل من هذه الحفلات فكرة وتقديما وتجاوبا مع جمهور ذواق لأن الأداء متميز من مهندس يعرف قيمة ما يقوم به بعشق وشغف". في حين كتبت منار "فرقة أمين بودشار دي مبهجة.. مع انهم ما بيعيدوش توزيع الاغنية ولا بيفردوا عضلاتهم خالص بس تناغم الجمهور معاهم مبهج ومريح جدا ويبان كأنه دون أدنى مجهود من أي حد".

كذلك غرد بدر مامي "هاد السيد فنان كبير وهز براية الفن المغربي في العلالي.. أبدع وتألق وحقق مجموعة من الأفكار الإبداعية الفنية اللي كلمة "رائعة" قليلة ف حقها.. امتعنا وشرفنا أمام الجمهور المغربي والعربي والعالمي".

بدوره، أوضح المايسترو أمين بودشار -لدى سؤاله من قبل برنامج "شبكات" عن تجربته- بأنه لم يكن من السهل في البداية خلق الانسجام بين أعداد الجمهور الغفيرة، حتى مع علمهم ببرنامج الحفلة وكلمات الأغاني، إلا أنه مع الوقت تكوّن ذلك الانسجام ونشأ.

وأبدى بودشار سعادته بنجاحه في ذلك التحدي، وقدرته على اكتساب ثقة الناس في مشروعه الجديد.