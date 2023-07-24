الكرة الأرضية على صفيح ساخن.. حرائق وفيضانات ودرجات حرارة غير مسبوقة

يعاني هذه الأيام ملايين الأشخاص من أميركا الشمالية إلى آسيا، ومن أوروبا إلى حوض المتوسط، ممّا يرجح العلماء أن يكون أكثر فصول الصيف حرارة في التاريخ الحديث.

وتابع برنامج "المرصد" -في حلقته بتاريخ 2023/7/24- التغيرات المناخية التي شهدتها دول العالم بأسره خلال الفترة الأخيرة، حيث اندلعت حرائق واسعة في عدد من الدول الأوروبية، وكندا، وشمال أفريقيا، وزاد موسم الجفاف الطويل من اتساع رقعة انتشار الحرائق وتعقيد مهمات فرق الإطفاء.

وسُجلت في بعض المناطق بالولايات المتحدة وإيران أرقام قياسية للحرارة لا سابق لها منذ أكثر من قرن من الزمن.

في المقابل، شهدت الهند والصين وكوريا الجنوبية تدفق فيضانات عارمة أدت إلى وفاة كثيرين، وتشريد الآلاف عبر القارات، وقد جاءت الحرارة القياسية التي ابتليت بها أجزاء كبيرة من العالم دفعة واحدة لتكون بمنزلة تذكير حاسم بأن تغير المناخ أصبح واقعا مخيفا، يجدر الاستعداد له من الآن، وفقا لتصريحات العلماء ومراكز الأبحاث.

وعلى صعيد آخر، وجدت وسائل الإعلام العالمية نفسها مضطرة لإيلاء قضية المناخ أولوية في تغطياتها الخبرية، وذلك بعد أن أهملتها طويلا واعتبرتها مجرد مكمل إخباري في ذيل العناوين، إذ بدأت بملاحقة أخبار موجة حرارة لم يشهد لها العالم مثيلا في التاريخ الحديث، وأصبحت هذه الأخبار تتصدر النشرات الإخبارية والتقارير الصحفية.

ويذكر أن الحرائق أتت على مساحات واسعة من الغابات في عدة مناطق من العالم، حيث تفحمت الحقول والمباني في دول أوروبية عدة، وأجلي مئات السكان من منازلهم، إضافة إلى التسبب في خسائر مادية فادحة.

وفي الغرب الأميركي، توجد أكثر المناطق التهابا بموجة الحر في العالم، ففي ميامي نشبت الحرائق والفيضانات والأعاصير. كذلك أغرقت الأمطار في الصين وكوريا الجنوبية منازل المواطنين، في حين ينتظر السكان في الهند من ينقذهم من آثار الفيضانات.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة السكان بشأن خطر موجة الحر التي تضرب أنحاء مختلفة من العالم، ودعت العالم للاستعداد لموجات حر أكثر شدة.