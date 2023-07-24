أميركية تعرض 3000 دولار لمن يقتل طفلها.. لماذا؟ وكيف علق مغردون؟

في حادثة خالفت بها فطرة الأمومة، وأثارت استهجانا واسعا لدى متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أقدمت شابة أميركية على محاولة التخلص من طفلها (3 أعوام) عبر أحد مواقع القتل المأجور.

وبعكس ما جُبلت عليه الأمهات من استعداد تام للتضحية بأي شيء في سبيل حياة أبنائهن، سعت جازمين بييز (سيدة من ميامي تبلغ من العمر 18 عاما) للتخلص من طفلها الذي يعيش مع جدته منذ مايو/أيار الماضي.

أما دافع "جازمين" لهذا الفعل الغريب فهو عدم ارتياح حبيبها لوجود ابنها في حياتها، ويبدو أن هذه الشابة لم تكن مستعدة لخسارة علاقتها بحبيبها، حتى وإن كان ذلك على حساب أعز ما تملك، فبحثت باسم مستعار في الشبكة العنكبوتية عن مواقع لاستئجار من يخلصها من طفلها.

وفضلت الشابة الأميركية أن يقوم الشخص المأجور بقتل طفلها، وأبدت استعدادها لدفع 3 آلاف دولار مقابل ذلك، وقامت بملء استمارة تضمنت كل المعلومات اللازمة عن طفلها، لكنها لم تعلم أن الموقع الذي سعت من خلاله لذلك كان وهميا، وصاحبه أطلقه للإيقاع بمن يخطط لعمليات قتل.

وبعدها، قام صاحب الموقع بتسليم بيانات السيدة للشرطة، التي ألقت القبض عليها وسحبت منها الطفل، ثم أفرجت عنها في وقت لاحق بكفالة بلغت 15 ألف دولار، وطلبت منها عدم التواصل مع ابنها الذي كانت تنوي قتله.

خلل نفسي أو عقلي

ورصد برنامج "شبكات" (2023/7/24) جانبا من تفاعل مغردين مع قصة هذه الشابة، ومن ذلك ما غردت به الكاتبة عزيزة سعد "لا يمكن لأي أم طبيعية أن تفعل ذلك. لا بد من وجود خلل نفسي أو عقلي! فحتى البهيمة تدافع عن أبنائها بشراسة!"

في حين عبرت لودي عن صدمتها وكتبت "حسبي الله تخيلوا عمره 3 سنين!! يعني المفروض حبته واتعلقت فيه، وحتى لو ما عندها مشاعر أمومة المفروض شخص بعد عشرة 3 سنين الإنسان الطبيعي يحس إنه فيه عشرة فما بالكم إنه ولدها!"

وبينما كتب عبد الله "ياخي أقل شي خلي أحد يتبناه رغم إنه تصرف وقح ما اختلفنا"، قالت دانا "بكرى المحامي بحكي إنها تعرضت لصدمة جراء تربيتها لطفل وهي مراهقة.. ويتعاطفوا معها لجنة المحلفين وبتطلع بعد سنتين أو ثلاثة".

فيما كان رأي سقراط أن "الرجل العاشق الولهان يتحمل المسؤولية لو الأم قتلت طفلها، لأنه هو من جعلها تتوهم أنه لا سبيل للعلاقة بينهما إلا بإزاحة الطفل من طريقهما، التلاعب بالقلوب أخطر من التلاعب بالعقول".

جدير بالذكر أن حوادث سوء معاملة الأطفال متكررة في الولايات المتحدة؛ ففي عام 2021، مات 408 أطفال بسبب سوء معاملة والدتهم، في حين قدر أطباء نفسيون نسبة الأمهات اللواتي راودتهن فكرة قتل أطفالهن بواحدة من بين كل 4 أمهات.