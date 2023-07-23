معجب تباهى بسرقة قبعة محمد عبده فأوقفته السلطات السعودية.. ما قصته؟ وكيف برر فعلته؟

أثار أحد محبي الفنان السعودي محمد عبده الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حصل على قبعة "أبو نورا"، واختلف الناشطون بشأن سلوك ذلك المعجب بين معارض ومتفهم.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/7/23) قصة الفنان السعودي محمد عبده مع أحد معجبيه، وهو الذي لديه ملايين المعجبين على امتداد الوطن العربي، ويحلمون بلقائه والتقاط صورة معه.

وتعود أحداث القصة إلى أن "أبو نورا" أحيا حفلا غنائيا لأول مرة في نجران (جنوب غربي السعودية)، وعلم أحد محبيه بمكان إقامته هناك، فتوجه إليه علّه يلتقيه، ولكنه لم يجده في غرفته، وعثر على قبعته فقط، فقرر أن يأخذها معه تخليدا لهذه اللحظة، ووضعها على رأسه ثم خرج من الفندق.

وبعد ذلك، قام الشاب بتسجيل مقطع فيديو على أنغام أغنية "سرقني" "لأبو نورا"، وانتشر الفيديو على المنصات وأثار تعليقاتٍ واسعة، حيث اعتبر الناشط عبد الله آل نصيب أن هذا التصرف يعد اعتداء على الخصوصية، وقال "قلة حيا وتعدي على خصوصيات الناس مهما كانت شهرة محمد عبده ليس لك الحق في المطاردة والملاحقة حتى في سكنه ومكان راحته وفوق ذا تدخل وتسِرق أغراضه الشخصية، هذا الشخص يحتاج إعادة تربية".

أما المغرد يوسف فرأى أنه تصرف طبيعي من معجب مع أغراض فنانه المفضل، وكتب "هيا مش سرقه والله، الراجل كان بدور على محمد عبده وصل الى الفندق وما فيه احد، دور يمين يسار ما شاف احد، وشاف هذي القبعة وأخذها على اساس تذكار وكذا، وهو موثق بفيديو، ما فكر ان الناس بقولو عليه سارق وكذا".

من جهته، تساءل الناشط صالح العبيد عن الإجراءات الأمنية في الفندق وكيفية وصول الشاب إلى الغرفة، وقال "غريبة الفندق سهل دخوله. نجم بحجم محمد عبده كيف يسمح بدخول غريب الى غرفته الشخصية، والاعتداء على خصوصيته.. فما بالك سرقة غرض خاص وتصوير ذلك".

بدورها، رجحت الناشطة فلورا أن هذه القصة متفق عليها بشكل مسبق، وغردت "واضح انه مو صدق تمثيل او مُتفق عليه مستحيل يدخل كذا وعارف رقم الغرفه ويسرق ويمشي وين السكيريتي وين الكاميرات هل هذه سرقة؟ طبعا لن نحكمَ عليه".

وسهل الفيديو الذي نشره المعجب وصولَ الأمن السعودي إليه، إذ قالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران إنها قبضت على مقيم وثّقَ ونشر محتوى مرئيا لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته مع 4 آخرين لمساعدته.

لكن قبل القبض عليه، عاد الشاب وأوضح في مقطع فيديو أنه لم يسرق قبعة "أبو نورا"، وأن ما جرى كان بالاتفاق مع الفنان الذي أهداه القبعة.