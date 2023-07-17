مرض غامض تشابهت أعراضه وانتشر سريعا في قرية مصرية.. ما هو؟

ما زال الجدل مستمرا في الأوساط المصرية بشأن المرض الذي اجتاح نجعا في محافظة قنا (جنوبي مصر) منذ نحو أسبوع، ولم يتم بعد التعرف على اسمه أو طبيعته.

يشار إلى أن نجع سندل، الذي يقطنه حوالي 4 آلاف نسمة ويتبع قرية العليقات بمحافظة قنا، أصيب عدد كبير من سكانه بمرض تشابهت أعراضه بين المصابين، بعد انتشاره بشكل سريع، وقد أصاب أسرا بأكملها وأُودع العديد من المصابين مستشفى الحميات.

وقرية العليقات هي أحدى القرى المستفيدة من حملة 100 يوم صحة، التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا، وتهدف إلى رفع مستوى العناية بصحة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها.

وأعراض هذا المرض اللغز هي: الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة، والشعور العام بالإرهاق والتعب، والغثيان والرغبة في القيء، إضافة إلى آلام العظام، وهي تتشابه مع أعراض مرض كورونا إلا أنها لا تتضمن السعال الجاف.

في انتظار النتائج

وفي تعليقه على انتشار المرض، قال مساعد وزير الصحة عمرو قنديل إن الوزارة لم تتوصل حتى الآن إلى طبيعة المرض، لكنها سارعت بإرسال عينات مختلفة من المرضى والحشرات في القرية، وهي في انتظار نتائج الفحوص.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/7/17) جانبا من تفاعل المصريين مع أنباء انتشار هذه العدوى، ومن ذلك ما كتبته أم محمد نصر "نفس المرض ظهر في سفاجا البحر الأحمر ليه فترة ولغاية دلوقتي الدور دا ماخلصش يا ريت حد من المسؤولين يتحرك".

بينما تساءل طه حسن في تغريدته عن سبب عدم عمل "مراكز سي دي سي (مراكز مكافحة الأوبئة) في عدد من المحافظات لرصد الأمراض والاوبئة ووضع خطط للتعامل معها".

فيما يرى أحمد أن وزارة الصحة تحرّكت بشكل سريع وعاقل لتجنب إثارة الذعر في قلوب الناس، وكتب "بصراحة تحرك سريع وفي نفس الوقت عاقل من وزارة الصحة لعدم إثارة الذعر في قلوب الناس، وفي نفس الوقت الإجراءات الوقائية اللي اتخذتها الوزارة جيدة لكن هتكون ممتازة لو فرضوا على القرية حجر صحي بشكل مؤقت لحين التأكد من طبيعة العدوى".

أما هبة أبو العلا، فكتبت "المياه في قنا هي السبب بنسبة كبيرة جدا، وياريت تشوفوا كمان نسبة فيروس سي المنتشرة هناك وخصوصا في الجانب الصحراوي في قنا والمياه اللي مش بتوصل لبعض المدارس والحمامات اللي مش نظيفة في المدارس، كل ده يعمل أوبئة مش أمراض بس".

بينما يرى محمود سعد أنه "لا داعي للخوف، لأن المرض المنتشر لم يسبب مضاعفات خطيرة ولم يتم تأكيد نوعه بعد، والوزارة تحركت باهتمام بعد انتشار الأعراض".

وكانت بعض التقديرات رأت أن الأعراض وطريقة انتشار العدوى تشبه حمى الضنك، لكن وزارة الصحة لم تؤيد هذا التفسير، مقدمة نصائح للمواطنين، مثل "تغطية الأواني والاحتفاظ بالأطعمة في أماكن محمية من الحشرات".