كيف تسبب العفريت "بحة" بهزيمة الزمالك أمام الأهلي؟ ولماذا تحركت دعوى قضائية ضد منصور؟

أثار رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حمل مسؤولية خسارة فريقه أمام الأهلي 4-1 إلى عفريت وضعه ساحر على العارضة اليمنى من مرمى الفريق الخصم.

وتابع برنامج "شبكات" 2023/7/16 قصة السحر وفوز الأهلي على الزمالك الذي حل في المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري الممتاز، ولكن بدل مراجعة الهزيمة فنيًا أو تحكيميًا فاجأ منصور الجمهور بتبرير الهزائم وحدد شخصاً اتهمه بسحر العارضة.

واتهم منصور شخصا مصريا يدعى رجب بحة من مدينة الفيوم بأنه جند العفريت في هذه المهمة، مما أثار تفاعلا كبيرا لدى المصريين الذين ردوا بدورهم على ادعاءات مرتضى منصور وكلامه عن رجب بحة.

وفي تعليق على ذلك، رأى الناشط أيمن عبده أن هذه التصريحات ما هي إلا تضليل على الفساد الإداري في نادي الزمالك وقال: "عيب والله سايبين الأخطاء وكل حاجة ف الماتش.. دا بيلهيكم عن الفساد اللي ف نادي الزمالك، المفروض يشوف المشكلة فين ويحلها، مش ندور نلهي الناس فين عشان نغطي ع فضيحة الماتش".

أما المغرد علي أبو الحسن فكان له رأي آخر وكتب: "الموضوع سحر.. وراجعوا ارتباط نتائج الأهلي من حيث الفوز وتوقيته والتعادلات وارتباطها بنفس توقيتات وتعادلات الزمالك.. ستذكرون ما أقول لكم".

من جهته، طالب الناشط أحمد بمعاقبة منصور على تصريحاته وقال: "المجتمعات الريفية لا تتهاون مع مثل هذه الاتهامات، فالذي يتهم بمثل أعمال السحر أو الدعارة تحديدا يعيش معزولا ومنبوذا بقية عمره، وترث ذريته هذه العزلة والإقصاء، لذلك يجب مقاضاة مرتضى منصور ولا يجب التراجع حتى يعاقب وتثبت براءة الرجل المسكين".

كما علق الناشط آدم طارق ساخرا بقوله: "وأنا كمان ساحر تحت أمر نادى الزمالك اجلبلك الكاس واعزملك على الدورى الممتاز وافكلك دوري الأبطال، تعمل عندى عملين اعملك التالت هديه، وتلعب فى الأمم الأوروبية".

كما غرد الناشط وجدي رمضان قائلا: "أطالب إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع الشيخ بحة لاحتياجه في بطولة كأس العالم للأندية والفوز على مانشستر سيتي ولنفوز بالبطولة العالمية".

وبعد ساعات من اتهامات منصور للمواطن رحب بحة، ظهر الأخير -بمظهر بسيط- في مقطع فيديو، وهو يجلس بين اثنين من زملائه الذين يعملون معه في أعمال البناء، نافيا كل اتهامات "المستشار منصور له"، مؤكدا أنه إنسان بسيط غير متعلم ويعيش بمنزل في غاية في البساطة، ويعمل ويكد بالبناء ليعيل أسرته، ولا علاقة له بأعمال السحر والشعوذة، التي قال إن العمل بها يغضب الله سبحانه وتعالي.

وفي تصعيد قانوني للقصة، صرح أحد المحامين قائلا: "تواصلت معي أسرة الرجل المحترم رجب محمد الشحات وهو عامل بناء من أبناء هذا الوطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".