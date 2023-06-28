يحلل بيانات صوتك ويحفز نشاطك البدني.. تعرف على مميزات جهاز "هالو" من أمازون

كثيرة هي البرامج التي تتتبع اللياقة البدنية الخاصة بالإنسان إضافة إلى حساب عدد السعرات الحرارية المحروقة، ولكن أسورة "هالو" (Halo) التي أعلنت عنها شركة "أمازون" (Amazon) لها مميزات خاصة تجعلها فريدة من نوعها.

وتابع برنامج حياة ذكية 2023/6/28 مميزات جهاز هالو الذي كشفت عنه أمازون، والذي تقدمه الشركة بنسختين: بشاشة عرض، أو من دونها إذا فضلت جهازا لا يشغلك بتنبيهاته.

ولكن كلتيهما تقدمان الميزات ذاتها، فيعمل الجهاز طوال اليوم تلقائيا على تعقب مدة حركاتك وشدتها، إضافة الى حساب وقتك المستقر، ويقارن جميع هذه المعلومات بمقاييس جمعية القلب الأميركية. وبناء على ذلك، يشجعك التطبيق على ممارسة الأنشطة الرياضية التي تتناسب مع حالتك الصحية.

ويعمل التطبيق على تقديم نصائح خاصة لزيادة لياقتك البدنية من خلال إرشادك إلى مداومة نشاطك أو زيادته أو خفضه، أو يقترح عليك إدخال نوعية مختلفة من الرياضات إلى نظامك الصحي للوصول إلى النقاط الأسبوعية التي تمثل نموذجك الأمثل من اللياقة البدنية.

كما أن لدى هالو القدرة على تحميل نبرات صوتك لإخبارك بالانطباع الذي تتركه لدى الآخرين، وذلك بواسطة اثنين من الميكروفونات المدمجة لجمع البيانات الصوتية للمستخدم على مدار اليوم.

ثم يعمل الجهاز على تحليل نغمة الصوت الخاصة بك لتتبع حالاتك المزاجية. كما يتيح لك الوضع المباشر عرض تحليلك الصوتي في الوقت الفعلي، مع إمكانية إيقاف هذه الخاصية متى ما أراد المستخدم ذلك.