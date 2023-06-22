جمل صغير هدية سعودي لطفلته بمناسبة نجاحها في الابتدائي.. وردود فعل متباينة لمغردين

فاجأ والد سعودي طفلته بهدية غير مألوفة وذلك بمناسبة نجاحها في الصف الأول من المرحلة الابتدائية، إذ قدم لها حوارا (جملا صغيرا)، وهو ما أثار ردود فعل متباينة تجاه هذا التصرف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الأب إبراهيم الطويرب، يوثق فيه لحظة احتفاله بنجاح ابنته "ريلام" من الصف الأول، حيث يظهر صندوق هدايا كبير في انتظار فتحه لمعرفة ما بداخله.

ويسأل الرجل ابنته وصديقاتها عن توقعاتهن للهدية، فتتعدد إجاباتهن بشكل مختلف، ومن ثم يقرر فتح الهدية وكشف ما بداخلها، فيكون عبارة عن جمل صغير.

والوالد إبراهيم الطويرب من أهالي مدينة عنيزة في محافظة القصيم، ويمتلك مزرعة يعيش فيها مع أسرته حياة ريفية، ويمتلك حسابا على التيك توك، ينشر فيه تفاصيل من حياته اليومية مع بناته بالمزرعة التي تحتوي على أنواع مختلفة من الحيوانات.

آراء متباينة

ورصد برنامج "شبكات" (2023/6/22) جانبا من تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين اختلفت آراؤهم حول الهدية التي قدمها الأب لبنته، ومن ذلك ما كتبته أميرة "ممكن من عنده، من إبله، بس إنه جديد مولود وحب يفاجئهم به سبحان الله كيف اختلاف الطبائع".

وبينما رأت أسرار في تغريدتها الهدية "غير لائقة"، مضيفة أن البنت "توقعت عروسة وهذا اللي نفسها فيه ومطابق لفطرتها"، غردت رنا في المقابل "مسوي لها الحفلة هذي كلها واضح إن عندها كل إلي تبيه مو بس عروسة ما شاء الله بس هو أعطاها شيء غير تقليدي ويمكن البنت تحب الحوار ما نعرف تفاصيل حياتهم".

أما عبد العزيز فلم يستسغ الهدية، لكن تبريره كان مختلفا وكتب "أحضر لابنته هدية (حوار صغير) لكن وضعه في صندوق مغلق مُظلم لمدة طويلة، وبعد فتح الصندوق ظهرت دموع الحوار الغزيرة على وجهه!! لا تُسعدوا أولادكم على حساب تعذيب الحيوانات".

ومن زاوية مختلفة، علق عبدو بالقول "ممكن وربما من سوالف لفت الانتباه المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي مقطع خَصّ به الأب برنامج شبكات، أخبر إبراهيم الطويرب ابنته أن الجمل الصغير تقدر قيمته بـ6 آلاف ريال (1600 دولار)، لتبدي سعادتها وتؤكد أنها ستعتني بالجمل الصغير.