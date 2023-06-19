عرض إيرلندي مشروط.. اختر جزيرة للسكن واحصل على 90 ألف دولار

في محاولة منها لإعادة تأهيل وإحياء جزرها المهجورة، قدّمت إيرلندا عرضا بمنحة مالية مشروطة قدرها 90 ألف دولار لمن ينتقل للعيش في إحدى تلك الجزر، وهو ما أثار تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

دولة إيرلندا التي تقع على سواحل المحيط الأطلسي قرب المملكة المتحدة، لديها أكثر من 20 جزيرة هادئة، تستخدمها هوليود في بعض الأحيان لتصوير الأفلام التاريخية والخيالية، لطبيعتها الخصبة. ويبلغ عدد سكان إحدى تلك الجزر شخصين، بينما يبلغ سكان جزيرة أخرى 700 شخص.

وتريد الحكومة الإيرلندية أن تعيد إحياء هذه الجزر المهجورة بتأهيلها لمدة 10 سنوات، حيث قدّمت عرضا بمنحة قدرها 90 ألف دولار لمن ينتقل للعيش في إحدى تلك الجزر، بعد أن يستوفي عددا من الشروط.

وتتمثل تلك الشروط في شراء منزل مهجور منذ عامين على الأقل بإحدى تلك الجزر، على أن يكون بُني قبل عام 2007، كما يجب عليه إلى جانب إثبات ملكيته لهذا المنزل أن يعيد إصلاحه وتأهيله للإقامة فيه أو تأجيره، ومن ثم يحصل على المنحة.

مزايا وسلبيات

ومع ما يمكن أن تمتاز به هذ الجزر من عناصر جاذبة، كالهدوء والطبيعة الساحرة، فهناك سلبيات مؤثرة، تتمثل في عدم وجود فرص عمل، وضآلة الخدمات الصحية والتعليمية، وانعدام المواصلات الداخلية، وضعف شبكة الإنترنت.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/6/19) جانبا من آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا العرض، ومنها ما كتبته رنا "أنا والجيران وأصحابي وخالاتي وعماتي جاهزين متى ما تريدوننا سنذهب ونعمرها أحسن تعمير، وما بدنا مصاري بس سكنونا هناك".

فيما غرّد رضا: "طبيعة جميلة وحياة لطيفة وبقرتان ودجاجتان تعيش معي، وعلى الدنيا السلام.. بس ليش ما يخصصوا هاي الجزر لاستقبال الهاربين من الحروب وإيوائهم بدل ما بيبعتوهم على رواندا؟".

في حين، استنكرت لميس تجاوب البعض مع العرض، وقالت "مش عارفة ليه الناس كلها عايزة تروح هناك؟ اعتبرها قرية في بلدك بدون أي خدمات، هترضى تعيش فيها؟ ولا بس علشان اسمها أوروبا؟".

أما هشام، فكتب: "جزر ساحلية يعني مهددة ممكن بفيضانات ممكن بكوارث طبيعية ممكن الاقتصاد الضعيف يأثر على أسلوب الحياة، وفي فقر، مفيش رعاية صحية، بس الكل متحمس يروح، والله حزين على وضعنا".

وليست إيرلندا وحدها التي تقدم مثل هذه العروض، فإسبانيا كذلك قدمت عرضا لمن ينتقل للعيش في قرية بونغا بالساحل الشمالي لها، والتي يسكنها 800 شخص، بالحصول على منحة 3 آلاف دولار للمنتقل و3 آلاف أخرى لكل طفل لديه.

كذلك أعلن عمدة قرية لوكانا الواقعة على سفوح جبال إقليم بييمونتي بإيطاليا، تقديم مبلغ 10 آلاف دولار لمن يختار الانتقال للإقامة بالقرية.