فقأ عيني أتان وعذبها بطريقة بشعة.. ما قصة المزارع الذي أثار غضب المغاربة؟

أثارت حادثة معاقبة أنثى حمار شاردة في قرية "دار ابن إبراهيم" غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ ربطها أحد المزارعين ثم فقأ عينيها بآلة حادة، وتسبب بفقدانها للبصر.

ووثق ناشطون الحادثة ونشروها، فتدخلت إحدى جمعيات رعاية الحيوان واسمها "سفينة نوح"، إذ أرسلت فرقها إلى مكان وجود هذه الأتان، وأخذوها ونقلوها إلى مكان آمن لها للقيام برعايتها والاعتناء بها. ونشرت الجمعية فيديو للحظة تنظيفها والعناية بها تمهيدا لتقديم الرعاية الطبية لها.

ثم كتبت الجمعية على صفحتها بفيسبوك "ستأخذ الحمارة وقتا حتى تتماثل للشفاء، وهي تستمتع حاليا بمنزلها الجديد". ونشرت لها صورا تحاول فيها إثبات ذلك رغم أن الأتان فقدت بصرها ولا تزال آثار التعذيب تظهر عليها.

ونقل موقع "العمق المغربي" تصريحات للأهالي وقالوا إن "الحمارة تعيش في القرية بدون مالك، وكانت تتجول منذ قرابة سنة بالقرية، وتقتات من حقولها المجاورة".

وتابع برنامج "شبكات" (2023/6/14) غضب المغاربة من مشهد فقء عيني الأتان من قبل أحد المزارعين، وطالب الناشط محفوظ عمري بتطبيق القانون وكتب "ستيني يفقأ عيني دابة أكلت من أحد الحقول جماعة الكرعاني نواحي أسفي، مطالب بتطبيق القانون في حق هذا البشر، ولو تكون كالت ليه الذهب".

من جهتها، علقت المغردة بشرى بقولها "شوفوا مع من عايشين.. وعنداكم تسولوا علاش ما صباتش الشتا.. يعجز اللسان عن الوصف.. حسبها الله هو نعم الوكيل".

وعلق المغرد محمد بيروحو بقوله "الإنسان هو أخطر كائن يمشي على وجه الأرض.. أكرمه الله بجعله فوق باقي مخلوقاته.. فأضاع الأمانة… لا حول ولا قوة الا بالله".

وتساءلت الناشطة فوفو قائلة "ربي يعاقبه على الشيء الي دارو للبهيمة مسكينة، هل هو ينام مرتاح؟ وهل هو يبغي الي اضيعله البصر؟. قلبه حجرة. هذا ماشي إنسان. هذا وحش".

من جهته، عبر الناشط نور الدين نجم عن غضبه الشديد من الحادثة وكتب "اعتبر ما أكل صدقة تحسب لك عند الله وحتى إذا كنت شحيح احتسبها من زكاة الإنتاج وتكون أكلت من رزق الله 60 سنة وباقي تعتدي على المخلوقات رآه مشكل كبير أمام الله".

يذكر أن القانون المغربي يعاقب من بتر أو قتل بغير ضرورة أيا من الحيوانات المستأنسة، بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة بنحو 250 درهما، أي 25 دولارا.

وليست هذه الحادثة الأولى في المغرب التي تثير ضجة على المنصات؛ ففي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في تطوان بحبس شخص 3 أشهر نافذة لقتله قطة في الشارع رصدته كاميرا المراقبة، ورفعت جمعية للدفاع عن الحيوان شكوى ضده.