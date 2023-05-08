من علو 90 مترا.. وفاة مصور سعودي بعد انزلاقه من أعلى جبل وحالة حزن واسعة

أثارت وفاة المصور السعودي هاني الزهراني، حالة واسعة من الحزن في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر انزلاقه خلال محاولته التقاط صور من فوق جبل السودة بمنطقة عسير، جنوبي المملكة العربية السعودية.

وهاني بن عبد الله الزهراني، مصور ثلاثيني، يعمل رئيسا لقسم التصوير في مجلة مكة الإلكترونية، وهو أحد أشهر مصوري المرتفعات بالسعودية، وعرف بصوره المتميزة والفريدة التي يوثق فيها مناظر طبيعية وخلابة من بلاده، كما التقط صورا نادرة لبعض المناطق فيها.

وتوجه الزهراني قبل أيام إلى جبل السودة الذي يعد أحد أعلى جبال السعودية ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 3 آلاف متر، وكان يحاول الحصول على زاوية نادرة للقطته، فسقط من علو 90 مترا.

وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع، لكنها لم تنجح في إنقاذه، حيث وافته المنية، قبل أن تقوم الفرق بإخراج جثمانه من الوادي.

وفي مداخلة لشقيقه لقناة سعودية محلية، قال إن هاني اعتلى صخرة وتأكد من ثباتها، وكان معه حزام أمان ليكون وسيلة حماية حال حدوث أي انزلاق، إلا أن الحزام انفك عند بدئه التصوير وانزلق، وكان هذا قضاء الله وقدره.

عاش مع الطبيعة

وفاة المصور هاني الزهراني أثرت في كثيرين، حيث رصد برنامج شبكات (2023/5/8)، جانبا من تفاعلات مغردين، ومنه ما كتبه سعود العيدي "ساهم بشكل كبير في تثبيت حب الجبال في قلبي والكثيرين غيري.. هاني كان يُسبّح ويَسبح في ملكوت الله ليلاً نهارًا يتأمل جمال خلق الله، فاللهم اجعل ذلك في ميزانه يوم يلقاك".

فيما كتب صديقه حسين الدغريري: "حين كنت أشاهده في رحلاتي معه واندماجه مع الطبيعة وكيف يراها من حيث لا نراها وينقلها بمشاعره وصمته لألوان وتشكيلات يعجز الآخرون عنها.. عاش مع الطبيعة ورحل منها وبقيت صوره شاهدة على هيبته وصمته وعظمة أخلاقه".

وغرد عمر الزهراني "عمِل مُسعفا للبشر ولم تسعفه الأيدي من القدر.. كان يعشق المغامرة بين الجبال الشاهقة ونقل لنا أجمل الصور لجبال منطقة الباحة".

فيما قدم "علاء الملا" مقترحا عبر تغريدة كتبها لجائزة (Landscape Awards)، وذلك بتحديد جائزة سنوية جديدة تحمل اسم "مرتقي القمم" تخليدا لذكرى الزهراني، مع مبادرة من طرفه بالتطوع للمساهمة بتنفيذ الفكرة.

وثق الزهراني عشقه للطبيعة الخلابة في السعودية وغيرها، وتميز بالدقة عند تصويره القمر في جميع مراحله، إضافة إلى تصوير أحداث مختلفة في البر والبحر والجو.

وكانت آخر صوره التي نشرها قبل وفاته، تظهر قطعا من البرد تتخلل أشجار غابات مرتفعة، وكتب عنها في حسابه على تويتر: "مشهد مبهج.. هذه الأيام تغطي حبات البرد المرتفعات والغابات في الجزء الجنوبي من السعودية".