بعد 55 يوما من الزواج الأسطوري.. زوجة المغني حسن شاكوش تتهمه بطردها من المنزل

لا تزال التفاعلات مستمرة، حول ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عن اتهام زوجة المغني المصري حسن شاكوش له بطردها من المنزل واستيلائه على أموالها، وقيامها بتحرير محضر لدى الشرطة ضده.

وكانت "ريم طارق" قد تحولت لحديث منصات التواصل بعد أن حاز زواجها بمطرب المهرجانات المصري الشهير (شاكوش) منذ نحو 55 يوما، على اهتمام واسع لدى المتابعين على منصات التواصل، حيث وصف البعض حفل الزفاف الذي كلف نحو 150 ألف دولار وحضره عدد من نجوم الفن بمصر بالحفل "الأسطوري".

وضمن هذا الحفل، تصدرت صورة العروس المصرية وهي تسجد ليلة الزفاف شكرا لله الذي "أنعم عليها وأتم ارتباطها بالفنان شاكوش" منصات التواصل الاجتماعي.

المفاجئ في الأمر أن وسائل إعلام محلية تناولت مؤخرا نبأ بأن الزوجة حررت ضده محضراً في قسم الشرطة، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب وطردها من بيت الزوجية بملابس البيت، والاستيلاء على قائمة المنقولات وأوراق أخرى تخص قيمة المؤخر.

وقد نقل موقع "المصري اليوم" أن شاكوش أخبر مقربين أن ريم سبق أن تزوجت ولم يكن يعلم بذلك، فغضب وطردها لحين البت في علاقتهما، وأن النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة بشأن محضر ضد شاكوش، وطلبت استدعاءها لسماع إفادتها.

وقال والد الزوجة لوسائل إعلام محلية إن شقيق شاكوش أرسل له تسجيلا صوتيا يهدده فيه بفضح ابنته، وإنه قدم بذلك بلاغا لشرطة الإنترنت. أما بخصوص "السجدة" يوم الزفاف، فأكدت العروس مؤخرا أنها فعلت ذلك بطلب من شاكوس من "أجل تصدر الترند".

قصة ناقصة

وقد رصد برنامج شبكات (2023/5/7) تغريدة لشاكوش، علق بها على ذلك بقوله "يمكن القصة دايما ناقصة، والبيوت فيها أسرار، واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده، وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي، ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه"..

وتابع "بما أنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده، كل اللي أقدر أقولوا الحمد الله على نعمة السكوت والعقل".

وكان التفاعل والاهتمام بقدر ما حازه هذا الحفل "الأسطوري" من إثارة حينها، خاصة وأن هذه المستجدات جاءت بعد أسابيع قليلة من ذلك الزواج، حيث اعتبرها البعض تأتي في إطار بحث عن "الشو الإعلامي" والشهرة.

ومن ذلك، تغريدة منال التي قالت فيها "وحده تسوي "شو" معاه وتسجد له وتطيعه بهالطريقة العمياء وتتذلل له، واضح نهايتهم شنو! الموضوع كله تمثيلية أصلا حتى خلافهم الحين احتمال بحث عن ترند".

أما عائشة فتقول "ولا تنسوا الفضل بينكم.. الزواج احترام ومودة قبل كل شيء وش ها الأسلوب يظهرون فيه بعض المنفصلين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

في حين حاول عبد الله التعليق على ما فهمه كخلفية للحدث وكتب "الزوج لا يهمه الحب بقدر ما يهمه الاحترام والتقدير وطاعته، متى ما رفعت المرأة من قدر زوجها فلن يتخلى عنها".

بينما كتبت فاطمة القصيبي "سجدتك له من البداية كانت غلط لو إنك صليتي استخاره كان أحسن لك مليون مره، تقديرك للرجل اللي معاك المفروض بتبنيه بالمواقف معاك.. المفروض تقديرك واحترامك له ما توصل إنك تقللي من نفسك علشانه المفروض هو ما يرضاها لك".