أثار تهديد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتنفيذ بلاده عملا عسكريا داخل سوريا لمنع تهريب المخدرات الذي عدّه "تهديدا خطيرا"؛ جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء متزامنا مع قرار عربي بعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، قال الصفدي "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية".

ومؤخرا، زادت جهود السلطات الأردنية في ضبط حدودها مع سوريا، بإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة، خاصة حبوب الكبتاغون إلى أراضي المملكة ودول الخليج، حيث تم الإعلان عن عشرات عمليات الضبط لكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون القادمة من سوريا.

وفي هذا السياق، وصف مدير الإعلام العسكري الأردني مصطفى الحياري -في حديث تلفزيوني- ما يجري على الحدود مع سوريا بأنه حرب يقوم بها نشامى القوات المسلحة على الحدود الشمالية والشرقية، خلال الأعوام الأخيرة بدءا من عام 2020، لمواجهة محاولات التسلل وتهريب المخدرات للبلاد.

ورصد برنامج شبكات (2023/5/7) موجة الجدل التي أثارتها تصريحات الصفدي على منصات التواصل الاجتماعي السورية والأردنية، والتي جاءت متزامنة مع تبني وزراء الخارجية العرب قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، بعد أكثر من 10 سنوات من تعليق عضويتها.

غير قابل للإصلاح

سامي رأى في تغريدته أن "النظام السوري غير قابل للإصلاح"، وكتب "كان من الواضح من اليوم الأول لإعادة العلاقات أن الأردن بده يعاني أمنيا من المخدرات وغيرها، وبشوفونا أعداء ومارح يلتزموا بأي اتفاق أمني".

في حين تساءل سعيد "لماذا لا نوقف نحن تصريف المخدرات داخل أراضينا وبالتالي لن تجد سوريا سوقًا لها في الأردن؟" أما أحمد فاستحضر المثل "شر البلية ما يضحك"، وأعقبه بتساؤل: "إذا كان ذلك لماذا هرولتم باتجاه دمشق جميعكم".

كما طالب مهند بعدم التعامل مع تهديدات الأردن باستخفاف، مضيفا "هي دولة تاريخيا من المعروف عنها السياسة الرزينة وما بتطلق هيك تصريحات عن عبث".

وقدرت السفارة البريطانية في بيروت عوائد تجارة المخدرات على النظام السوري بـ57 مليار دولار. وتقول إنها تمثل شريان حياة لنظام بشار الأسد، وتبلغ تقريبا 3 أضعاف قيمة تجارة عصابات المخدرات المكسيكية مجتمعة.

يذكر أن ملف تهريب المخدرات من سوريا من أهم الملفات التي تم طرحها في اللقاء الرباعي الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري في عمّان الأسبوع الماضي.