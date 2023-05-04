يستعرض فيه بندقية كلاشنكوف ومسدسا من ذهب.. لماذا حذف محمد رمضان المقطع؟ وهل يعاقبه القانون المصري؟

أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو استعرض فيه أسلحة من الذهب، إذ عرض بندقية كلاشنكوف مع خزنة محشوة بالرصاص، ومسدسا مُذهبًا محشوًا بالذخيرة أيضا.

ويرى البعض أنه لم يبق شيء لم يعرضه محمد رمضان لجمهوره عبر إنستغرام، حيث استعرض العضلات والأكلات والشربات، وكذا السيارات والطيارات والدولارات والمقتنيات والحيوانات.

وقد نشر رمضان فيديو السلاح بينما شغل في الخلفية إحدى أغانيه التي يقول فيها: "شادد أجزائي والسلاح جاهز معمّر، ساعة الدمار ممنوع هزار أنا مش بهزر". وعلق الفنان رمضان على هذا الفيديو بالقول: "اللهم آتنا خيرهم واكفنا شرهم" وخلفه لوحة من فيلم "العراب".

وتابع برنامج "شبكات" (2023/5/4) تعليقات المصريين على استعراض رمضان بالسلاح المذهب، إذ كتب الناشط حمزة: "حاط (وضع) صورة قادفاذر (Godfather) يعني من نفس قبيلة المافيا".

وتساءل المغرد تركي: "وهو ليه معاه أسلحة؟ يعني هو عاش دور مسلسلاته ولا وش؟"

أما الناشط ياسين، فقال: "ما شاء الله، عقدة النقص شغالة معاه أوي.. اللهم لا معيبة ولا اعتراض. في الوقت اللي الناس مش لاقيه (لا تجد فيه) الخبز، بيعرض أشياء ليس لها أي أهمية غير استفزاز الناس".

أما الناشطة زوزي، فعلقت قائلة: "محمد رمضان عنده كاريزما.. عايش الدور حقه ده.. هو فيه أي حد مكانه هيعمل كده.. إذا كان اللي بيشرب نسكافيه في ستاربكس بيصور ويحط صورته، هو مش هيعمل كده؟ يعني حق للناس وهو لا!!"، على حد قولها.

أما الناشطة لول، فغردت بقولها: "وهو السلاح مش ممنوع لهذا؟ مش المفروض يتحاكم لحيازته سلاحا ناريا".

ونظرا لكثرة الانتقادات، حذف رمضان الفيديو وكتب: "وإذا أردتم رؤية الذهب على صفحته، سترون بعض المصوغات، أو يفرش أسنانه بمعجون الذهب، أو يستحم بصابونة ذهبية".

يذكر أن القانون المصري يعاقب بالحبس سنتين وغرامة كل من استخدم موقعا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو لأسلحة، للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.