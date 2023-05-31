شيخ صوفي تركي يشعل منصات التواصل نقدا وغضبا.. ماذا فعل؟ وما علاقة فوز أردوغان؟

رغم أن المعركة الانتخابية الرئاسية التركية قد هدأت وخبت نارها بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة فإن بعض تداعيات هذه الانتخابات ما زالت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر هذه التداعيات مقطع الفيديو الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعي وكان بطله شيخ تركي من الجماعات الصوفية، له لحية طويلة ويعتمر عمامة على رأسه، ويلبس الزي الصوفي المعروف بتركيا، وقد ظهر في مقطع الفيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام الموسيقى خلال احتفال جماهيري واسع بفوز أردوغان.

لكن هذا المقطع كان بمثابة القشة التي أشعلت النار في هشيم منصات التواصل الاجتماعي بتركيا، فكثير من النشطاء لم يتقبلوا ما قام به الشيخ الصوفي مقابل آخرين برروا له سلوكه الذين اعتبروه منسجما مع طبيعته البشرية، وقد رصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ (2023/5/31) بعض تفاعلات النشطاء.

الشاب خلدون لم يعجبه ما قام به الشيخ، فكتب منتقدا "شايب قلل من هيبة شيبته، والأكثر أنه أهان الزي الجميل الذي هو لابسه بحركات ناقصة، ما في أي مبرر لهذا الشكل المثير للقرف من التمايل".

لكن غروب دافعت عن الشيخ وتفاعله مع نتائج الانتخابات فكتبت "أليس رجل الدين إنسانا يمتلك مشاعر؟ الدين يسر وليس عسرا، هذا الرجل لم يخطئ، فهو إنسان".

لكن هبة النائب رفضت هذا التبرير وقالت "ترقيع مضحك، المشكلة ليست بالتعبير عن فرحك وإنما بطريقة الرقصة والحركات، شيخنا اللي يشوفك يقول أنت محترف وراقص سابق".

والرد على هبة جاء سريعا من الناشط كوم ابروس، حيث قال في تغريدة "صار الاحتراف والإتقان هو المشكلة وليس تعيين نفسك حارس تتدخلين في شؤون الآخرين، وإعطاء نفسك الحق بالحكم على أفعاله إن لم تناسب مزاجك".

وبعد انتشار مقطع الفيديو وسماع الشيخ العجوز الانتقادات الكثيرة لما قام به ظهر في فيديو آخر معبرا عن اعتذاره عما بدر منه، وقال في الفيديو "السلام عليكم يا أصدقائي، عشنا بالأمس نصرا وفرحة كبيرة، وبسبب فرحتنا وارتياحنا قمت بهذه الحركات رغما عني، وفي العادة لا نفعل مثل هذه الحركات، لست من هذا النوع، لكن الذي حصل كان بسبب حالة الفرحة الكبيرة، لقد انتصرنا يا أخي، أنت تعرف منذ متى وهم يهاجموننا ولكننا صمتنا وكتمنا بداخلنا، لذلك كان هذا هو التعبير عن الفرحة".

يشار إلى أن الصوفية لهم رقصاتهم الخاصة، بعضها هادئ مثل المولوية، وبعضها حماسي جدا مثل رقصات حضرات الذكر.