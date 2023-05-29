قرط بالأذن وقميص شفاف.. إطلالة المطرب أحمد سعد تثير جدل مصريين بمواقع التواصل

أثار ظهور المطرب المصري أحمد سعد مؤخرا في إحدى حفلاته بالسعودية -ضمن فعاليات موسم جدة 2023 الترفيهي- بملابس غريبة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال وجوده على خشبة المسرح، ظهر الفنان المصري مرتديا "قرطا" في أذنيه، وسترة بلا أكمام تحتها قميص شفاف من الشبك، مما جعله يتعرض لانتقادات واسعة من قبل مغردين.

ورصد برنامج "شبكات" (2023/5/29) جانبا من التفاعلات والجدل على خلفية هذا الظهور، وفي مقدمتها تعليق طليقته الفنانة سمية الخشاب، حيث كتبت ساخرة "وأنا أقول لبسي راح فين".

كما غرد محمد شلبي "مبقتش استغرب من أفعال الفنانين بعد ما عرفوا إن الترند بقى أهم من أعمالهم الفنية".

في حين كتب طارق أبو العز "ده حجم ثقافة الفنان نفسه وحجم رؤيته واعتقاده وظروف البيئة التي خرج منها ومستوى التعليم الذي حصل عليه.. أكيد مظهر غير لطيف على الإطلاق ولكنه بالنهاية يخصه هو سواء اختلفنا أو اتفقنا معه".

حرية شخصية

أما جبران، فكان له وجهة نظر مختلفة عبر عنها في تغريدة كتب فيها "هو حر فيه إيه هي الناس مالها ومال لبس الفنانين؟ كل مشاكلكم اتحلت وعندهم وقت للكلام عن فلان لابس إيه شيء عجيب".

لكن رام ردت عليه في تغريدة قائلة "لا عزيزي كل إنسان يلبس لبس يليق فيه وفمستواه. أنا ما بنقد الحلق واللبس الشفاف، ولكن بنقد الناس يلي ما بيلبقلها هالحركات واللبس وبتساير الموضه عالعمياني".

كما غرد جوزيف ناصر ساخرا "أكتر شي بيضحكني جماعة يلي بيقولوا عندنا لبسنا وتقاليدنا، لازم تعملوا تحديث لأنو بلادنا كلها عملت تحديث للعادات والتقاليد أصلا".

ولم يكن الفنان أحمد سعد وحده الذي أثار الجدل بنمط ملابسه، ففي الوقت نفسه ظهر شقيقه عمرو بالزي نفسه تقريبا، كما سبق أن ظهر فنانون بملابس أثارت الجدل، ومنهم محمد رمضان والمطرب ويجز.

الانتقادات وصلت نقابة الموسيقيين التي طالبت باتخاذ إجراء ضد الفنان، لكن المتحدث باسم النقابة رفض فكرة العقاب، ومع تزايد الجدل كتب الفنان أحمد سعد معلقا "اختياراتي مدمرة حياتي".