رقصة وطقوس غريبة بجامعة اليرموك الأردنية.. جدل واسع يدفع المسؤولين للتحقيق

أثارت فعالية طلابية أقامها طلاب جالية آسيوية في جامعة اليرموك بالأردن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حوت طقوسا اعتبرها البعض غريبة على الأردن وثقافة أهله وتعاليم الدين الإسلامي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قيام طلاب من جنسية آسيوية بتأدية طقوس في معرض للجاليات العربية والأجنبية للتبادل الثقافي أقيم بجامعة اليرموك، ظهروا خلالها وهم يؤدون رقصات أمام مجسّم ضخم أشبه بالصنم، ويرفعون أياديهم تجاهه.

المقطع أثار حالة جدل واسع في منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره طقسا غريبا على الأردن وثقافة أهله، وقد رصد برنامج "شبكات" (2023/5/23) جانبا من هذا الجدل.

ومن ذلك ما غردت به رود أسامة، حيث حمّلت الطلاب مسؤولية الأمر، إلى جانب الجهة التي سمحت بعرض هذه الرقصة في المعرض: "الطلاب الي كانوا يزقفولهم ويضحكولهم"، مضيفة "كانوا يقدروا بنفس الوقت يرفضوا مش بس على الشاشات".

فيما كتبت منى: "كمية التصرفات الغريبة واللامنطقية وعلامات الاستفهام الفترة هاي أبدًا أبدًا مو طبيعية!!"، بينما غردت إيمان مجاهد "إشي يخزي صراحة من متى مقبول عندنا هذا الإشي؟.. صح في حرية ممارسة الشعائر الدينية بس مش بهاذ الشكل إلي يعتبر مخالف للنظام العام إلي انفطر عليه المجتمع الإسلامي وأصلا وين إدارة الجامعة عن هذا الإشي".

في المقابل، يرى صابر جلود أن "هؤلاء طلبة يعرضون رموز ثقافتهم؛ يجب أن نتقبل الآخر ونحترم ثقافتهم"، مضيفا "قطعوا آلاف الأميال ليأتوا عندنا ولنرحب بهم. ربما تشارك إدارة الجامعة مستقبلا في مناقشة فعاليات المعرض".

لجنة تحقيق

تصاعد الجدل دفع مدير جامعة اليرموك إسلام مساد للحديث إلى وسائل إعلامية محلية عن تشكيل لجنة تحقيق في محتوى الفيديو، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق حال الانتهاء منه، وقال "لا أخفيكم، هو شيء قد لا نعلم معناه بالنسبة لهذه الشعوب، ونحن نحترم جميع الثقافات، لكن ثقافتنا العربية الإسلامية هي الأساس الذي نرتكز عليه".

بدوره، قال رئيس اتحاد الطلبة الإندونيسيين في الأردن عافك الرحمان، إن هذه الرقصة تمثل فلكلورا شعبيا تاريخيا في مقاطعة بالي بإندونيسيا، أسوة بالدبكة التي تتميز بها الأعراس والاحتفالات الأردنية.

والمجسم الذي ظهر في الفيديو اسمه "لياك"، وهو يعبر عن أسطورة إندونيسية قديمة، يقال إنها كانت ساحرة برأس طائر تبحث عن النساء الحوامل لامتصاص دماء أجنتهن، فالرقصة ترمز لصراع بين الخير والشر، والحركة اليدوية هي لإظهار الدعم لبطل القصة الشجاع الذي خلصهم من الشريرة.