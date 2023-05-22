منصة شهيرة تحذف أغنية عساف "أنا دمي فلسطيني".. كيف علق الجمهور؟

لاقى حذف منصة "سبوتيفاي" الموسيقية الشهيرة أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف "أنا دمي فلسطيني" بعد 8 سنوات من طرحها، ردود فعل مختلفة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حققت أغنية "أنا دمي فلسطيني" على منصة يوتيوب وحدها أكثر من 30 مليون مشاهدة، وكانت موجودة على سبوتيفاي قبل أن يفاجأ عساف وغيره بحذف الأغنية منها.

ومحمد عساف مغن فلسطيني معروف، زادت شهرته إثر طرحه قبل 8 سنوات أغنية "أنا دمي فلسطيني"، التي باتت تُغنى في الكثير من الحفلات والأعراس والمناسبات الفلسطينية والعربية، تعبيرا عن التضامن مع قضية فلسطين وشعبها.

وعقب حذف منصة سبوتيفاي الأغنية، تداول نشطاء ما يفيد بأن دافع ذلك الحذف هو اتهام الأغنية بأنها معادية للسامية.

وكتب المغني الفلسطيني في تغريدة "راجعت صفحتي الرسمية على منصتي سبوتيفاي وآبل ميوزيك، وفوجئت بحذف أغنية دمي فلسطيني، حيث وصل إليّ إيميل رسمي بذلك، بحجة أن الأغنية تحرّض على العدو الصهيوني"، كما علّق عبر حسابه على إنستغرام "عادي محفوظة في قلب كل حرّ وشريف".

وفي سياق ردّ الفعل، دشن ناشطون فلسطينيون حملة لمقاطعة سبوتيفاي وتقييم المنصة بنجمة واحدة بدلا من 5 نجوم.

استنكار وسخرية

وتابع برنامج "شبكات" (2023/5/22) جانبا من تعليقات نشطاء فلسطينيين وعرب على حذف الأغنية، ومن ذلك ما كتبه وائل الشرقاوي "لكوني الملحن والموزع الموسيقي لهذه الأغنية الخالدة، أستنكر هذا القرار غير المسؤول، والذي بلا شك سيرسخ دمي فلسطيني في منصة وجدان شعوبنا".

كما غردت سيرين "ومتل ما حكى محمد عساف، كل فلسطيني حافظها، بمدرستي بنطلع الطلاب الصبح على هالأغنية وكلهم حافظينها"، أما خالد فغرد ساخرا "الغرب دول عليهم حرية رأي جامدة أوي مش ممكن".

كذلك كتب أحمد العمري في سخرية "بما أنّ العجز والاستسلام يُسيطران على القرار العربي فلا نستهجن حذف أغنية يلا تصبوا: هالقهوة وزيدوها هيل، أو استخدام نائب اسم فلسطين في البرلمان لأنّ فيها نكهة عِداء".

بينما كتب حساب حمل اسم "قاوم" في المقابل: "مش أغنيته هوه كشخص، الأغنية الأصلية ما رح تلقوها.. أحسن ميفكرلي حالة مقاوم ومستهدف، يحل عنا هوه وأشكاله، تاجر بالقضية".

بدوره، علق تطبيق سبوتيفاي في تغريدة على ما اعتبرها ادعاءات تتهمه بحذف الأغنية بسبب معادتها للسامية: "حذف الأغنية لم يكن مقتصرًا على سبوتيفاي فقط، وإنما شمل عدّة منصات أخرى، ولا صحة لخبر أن الأغنية مخالفة لقوانين وإرشادات سبوتيفاي، ونحن لسنا ضد نشر الأغنية".

كذلك أوضحت في تغريدة أخرى "قدم الموزع طلبًا لإزالتها، ونأمل أن يتم استعادة المحتوى قريبًا".