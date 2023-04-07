كيف تربى الأنفس خلال شهر رمضان؟

يصف رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا الدكتور عبد الوهاب أكينجي شهر رمضان المبارك بأنه مدرسة لتربية النفس وتعوديها على مضاعفة العبادة والعمل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وسلطت حلقة (2023/4/7) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الضوء على كيفية تربية النفس خاصة في شهر رمضان المبارك وبث الأمل في نفوس المسلمين.

ويتحدث الدكتور أكينجي في البداية عن فترة الجاهلية وما عرفته من فساد وانحراف وظلمات الجهل من كل النواحي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، وأنزل معه الكتاب ليخرج الناس من ظلمات الجور والعداوة والتمزق إلى نور الإيمان والعقيدة، معتبرا أن الجهل هو ظلم وظلمات، وجميع مشاكل البشرية هي بسبب الجهل.

وقد أرسل الله عز وجل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بعد فترة الجاهلية ليقتدي به الناس ويتأثرون به، وعندما قام بإحياء القلوب وتزكية الأنفس لم يكتف بالقول، بل جعل قلبه ترجمانا للسانه، وقدم نفسه نموذجا في الأخلاق، وكما قال هو بنفسه "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، ولو كان القرآن الكريم وحده كافيا لما أرسل الله الرسول، فالناس تحتاج إلى فكر وعقيدة.

والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل معلما ومرشدا ومزكيا، وهو مرجع التشريع في أقواله وأفعاله، وكان تركيزه واهتمامه على تزكية الأنفس بالخلق الحسن وتصحيح العقول بالعقيدة.

أسباب تراجع الأمة

ويرجع تبدل أحوال الأمة وتراجعها من العزة إلى الهوان إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عدم الإيمان الحق، فالإيمان العميق يجعل صاحبه عزيزا وسيدا، مشيرا إلى أن الإيمان العميق فيه مميزات ذكرها الله عز وجل في سورة الأنفال "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم"، وقال إن الأمة الإسلامية عندما فقدت الإيمان الكامل خرجت من عصر العزة والوحدة إلى عصر التمزق والتشتت.

ومن أسباب تراجع الأمة، كما يضيف الدكتور أكينجي -وهو أيضا رئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تركيا- هو عدم الوعي في العبادة وفي الصيام وحتى في قراءة القرآن، ويقول الله جل جلاله في سورة الأنفال: "وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون"، بالإضافة إلى عامل الجهل وعدم التركيز على التعليم والتربية، وكان الرسول الكريم يستعيذ من علم لا ينفع، أي لا يتحول لواقع عملي.

ويركز رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا على ضرورة استغلال شهر رمضان المبارك سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع، لأن هذا الشهر نعمة من الله عز وجل يجب أن يحمد عليها، وهو شهر مبارك للعبادة ولتقوية الإيمان، ومدرسة تعليمية تربوية توجيهية، ومدرسة قرآنية رئيسها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم.

ويستدل ضيف برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" في كلامه بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانت تتضاعف أعماله وعباداته في شهر رمضان، رغم أنه كان سيد المرسلين وأكثر من يعبدون الله تعالى. وينصح الناس بالتحلي بأوصاف من ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم وبمن يحبهم ويحبونه، وبأن يجاهدوا بأنفسهم وبأموالهم وبقراءة القرآن الكريم مع الأهل وبالإنفاق خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية.

كما يدعو إلى عدم الظلم وإعانة المحتاجين والمستغيثين، وخاصة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، معتبرا أن الكوارث الطبيعية قد تكون فرصة للأغنياء لإنفاق أموالهم.