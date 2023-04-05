كأنك في طائرة خاصة أو منزل مريح.. كيف أبهرت آودي عشاق سياراتها الجديدة؟

من الواضح أن شركة آودي الألمانية عازمة على إبهار عشاقها باستمرار، فهي واحدة من أبرز الشركات التي تلقى رواجا كبيرا فور الإعلان عن جديدها في عالم السيارات، وقد تابع برنامج "حياة ذكية" (2023/4/5) آخر إصداراتها وأهم مميزاتها.

ووفقا لإعلانات آودي الحديثة، فإن سياراتها الجديدة ذات تصميم عبقري يسمح للهيكل وقاعدة العجلات بالتمدد أثناء وضعية القيادة الذاتية لضمان، راحة أكثر ومساحة أفضل للركاب، ويصبح الهيكل أصغر عند وضعية القيادة العادية مما يمنح السيارة أداء أفضل.

وتقول الشركة إن هذا الهيكل التحولي لم يكن ممكنا على سيارة تعمل بالمحركات التقليدية، مما يعني أن المحركات الكهربائية هي الوسيلة الفضلى لتنفيذ مثل هذه التصاميم المبتكرة في المستقبل.

سيارة أخرى قدمتها آودي للعالم، هي مركبة مستقبلية صممت خصيصا لراحة مستخدميها، حيث تقول الشركة إن الركاب سيشعرون كما لو أنهم بالدرجة الأولى في طائرة خاصة، حيث الراحة والفخامة ممزوجتان بأحدث التكنولوجيا.

وأعلنت آودي مؤخرا عن سيارة مستقبلية جديدة تقول إنها "صالة منزلك" أو "مكتبك الخاص"، لكن مع عجلات تسير على الأرض. ويعود ذلك للمساحة الداخلية الكبيرة والمقاعد المريحة التي يستمتع بها الركاب.

ويحمل التصميم الخارجي الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تجعل هذه السيارة مختلفة عن غيرها، كما تعطي واجهة المصابيح المضيئة طابعا جماليا للمركبة، ويمكن عرض المعلومات أو التحذيرات للمارة والسيارات الأخرى من خلال هذه الواجهة الأمامية الذكية، وتقول الشركة إنها فعلت كل ما في وسعها لتجعل المقصورة الداخلية واسعة ومريحة للركاب.

كما صممت آودي المقاعد بخاصية دوران براحة أكبر عند ركوب السيارة أو النزول منها، أما المقصورة الداخلية فهي مليئة بالشاشات الذكية التي تعمل باللمس أو حتى بالإيماء، لكن الأمر الأكثر إبهارا هو الشاشة الخلفية العملاقة التي تطوى من السقف كما لو كانت شاشة سينما داخل مقصورة السيارة.