عبّروا عن استيائهم واستنكارهم.. مغرّدون سودانيون يناشدون وقف الحرب

أظهرت مقاطع فيديو أوضاعا صعبة خلال عملية إجلاء المرضى، والتي تمت بطرق عشوائية مدفوعة بالتعجل خوفا من إصابة المستشفى، كما سمع خلال تلك المقاطع أصوات قصف قريبة خلال عمليات الإجلاء.

ورصد برنامج شبكات (2023/4/18) شكوى إحدى أفراد الطواقم الطبية بمستشفى الشعب وهي تتحدث عن نقص الإمدادات، وتقول "منذ أمس لا نجد طعاما ولا احتياجات أساسية.. كما لا يوجد ممرات آمنة للخروج ولا أحد يهتم بها.. وضعنا بائس وحالتنا صعبة"، كما رصد البرنامج استنكار واستياء مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما شهدته المستشفيات السودانية من استهداف وقصف من أطراف النزاع.

ومن ذلك ما كتبه إسماعيل: "الأكسجين كمل في مستشفى الشعب، والضرب كتر عليهم من القوات الدايرة تجيب دمقراطية والقوات البتخاف علينا.. فبطالبو بإخلائهم.. المفروض إخلاء كل شارع الحوادث ومستشفياته الليلة قبال بكرة، وضعهم صعب بدون أكل ويومي قصف ورصاص".

فيما اعتبرت ماريا الحرب الجارية صراعا من أجل السلطة يدفع ضريبته المواطن العادي الذي "لو جاء قدام ارتكاز بفتحو فيهو النار"، مستنكرة عدم فتح مسارات آمنة أو إجلاء المواطنين العالقين، "طبعا دا بره من قصف مستشفى الشعبي، ونقص في الأدوية والأنسولين بشكل خاص".

أما لولو فطابت بوقف الحرب فورا بعد توقف "أساسيات الحياة من الماء والكهرباء والعلاج في المستشفيات، كما توقفت الخدمات بسبب الحرب"، مضيفة "في النهاية الخسران فقط أرض الوطن والشعب السوداني، الحرب في رمضان ما صح، كل دقيقة بشوف الناس ما قادرة توصل لماء من البقالة ولا دواء من الصيدلية".

فيما غرد محمد "الدعم والجيش لو جايبين خير لمواطنين كان احترموا الهدنة الحددوها ليهم عشان يسعفوا الجرحى، وكان المستشفيات شغالة، مش شغالين فيها قصف".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر في وقت سابق من تدهور الوضع الإنساني في السودان، قائلا "الوضع يتجه إلى خسائر فادحة في الأرواح، فيهم العديد من المدنيين. أيُّ تصعيد آخر قد يكون مدمرا للبلد والمنطقة".

وحث غوتيريش "كلَّ من له تأثيرٌ في الوضع على استخدامه من أجل السلام ودعم الجهود المبذولة لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال (…) كان الوضعُ الإنسانيُّ في السودان محفوفًا بالمخاطر بالفعل، وهو الآنَ كارثي".