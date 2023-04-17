مساع دولية للوساطة في السودان.. لماذا يستعبد محللون قبول طرفي الصراع الجلوس للتفاوض؟

قال الفريق أول فتح الرحمن محيي الدين، الخبير العسكري وقائد سلاح البحرية السوداني الأسبق، إنه لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن حوار أو وساطة مع طرف آخر، في ظل إصرار القوات المسلحة على الحسم وإنهاء التمرد الحاصل من طرف قوات الدعم السريع.

وأرجع محيي الدين -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2023/4/17)- إغلاق أي باب للحوار إلى أن حالة التمرد الحالية تختلف في تقديره عما سبقها من تمردات شهدها السودان، حيث كان أغلبها يطالب بحقوق لأهالي مناطق، يراها البعض مشروعة، غير أن هذا التمرد يسعى لإيجاد قوة موازية للقوات المسلحة، وهذا أمر مرفوض.

يأتي ذلك على خلفية ما ذكرته منظمة إيغاد من اتخاذها قرارا بإيفاد رؤساء كينيا وليام روتو، وجنوب السودان سلفاكير ميارديت، وجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، إلى الخرطوم للتوسط بين الجيش وقوات الدعم السريع، وإنهاء القتال المحتدم بينهما منذ صباح أول أمس السبت.

وفي السياق ذاته، قال الاتحاد الأفريقي إن أسبابا أمنية لا تزال تحول دون وصول رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي إلى الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق النار في السودان، بعد إعلانه أمس الأحد أنه سيتوجه فورا إلى هناك.

وكان سيلٌ من بيانات الإعراب عن القلق والدعوة لوقف إطلاق النار الفوري صدر من قبل دول ومنظمات دولية، استدعته المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين ذهب الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد أبعد من ذلك بإعلانهما إيفاد مبعوثين رفيعين إلى الخرطوم من أجل التوسط لوقف إطلاق النار.

تفكيك السودان

ويتابع الفريق أول محيي الدين، في حديثه لما وراء الخبر، "هذا التمرد يهدف أصحابه لتفكيك القوات المسلحة، وبالتالي تفكيك السودان، ومن هذا المنطلق أصبح يختلف عن كل التمردات التي شهدها السودان من قبل، ولا يمكن أن يكون هناك حوار مع من يفكر في تفكيك القوات المسلحة".

ويؤكد محيي الدين ما ذكره الجيش في بيانات سابقة من انضمام أعداد من قوات الدعم للقوات المسلحة، لكنه يضيف أنه تم أسر عدد آخر، وأن من بقي يختبئ في أحياء الخرطوم ويتستر بالمدنيين، مشيرا إلى أن ذلك ما يؤخر حسم المعركة بشكل كامل.

ويستدرك قائد سلاح البحرية السوداني الأسبق بأن حديثه لا يعني أن الجيش ضد مبدأ الوساطة، إلا أنه لا يرى مجالا لها، حيث إن القضية قد حسمت -حسب تقديره- وعند وصول وفود الوساطة لن يكون هناك طرف آخر في المعادلة.

في المقابل، يشدد الكاتب والمحلل السياسي السوداني صالح جمعة على ضرورة الوصول إلى حلول عاجلة تعمل على إيقاف القتال الجاري، لافتا إلى أن الظروف الآنية في الداخل وعلى مستوى المنطقة تدفع إلى ذلك.

وفي حديثه لما وراء الخبر، يرى جمعة أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) كان لديه رؤية لآليات مختلفة يهدف من خلالها لإيجاد حلول للأزمة السياسية الموجودة، والوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي وتسليم السلطة للقوى المدنية، لكن الحرب حالت دون ذلك.

ويرى ضرورة أن تتبنى الأطراف جميعها مبدأ التفاوض والحوار وتقبل به، وتحكّم صوت العقل للحيلولة دون تدهور الأوضاع بشكل أكبر مما عليه، والعمل على إعادة الأمور لنصابها، مؤكدا أن القبول بالحوار لا يعني الانهزام أو التراجع.

غير مفاجئ

بدوره، لا يرى مات برايدن، الخبير الإستراتيجي في مركز ساهان لدراسات القرن الأفريقي والرئيس السابق لبرنامج القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، أن النزاع الحالي في السودان مفاجئ أو غير متوقع، حيث مهدت التوترات السابقة له، لكن كان الجميع يحدوه الأمل بأن يحسم اتفاق الإطار السياسي الأمر، حسب قوله.

وتابع في حديثه لما وراء الخبر، "الوضع في السودان صعب جدا، فهناك قوات ليس لها مشروعات سياسية تحاول أن تفرض أمرا واقعا وتفاوض باتجاه حكومة مدنية (..) وللأسف فالقليل من الأطراف السياسية في السودان من له دعم شعبي واسع".

ويرى برايدن أن الحل بالنسبة للوضع في السودان يتمحور حول إمكانية إيجاد عملية دولية متعددة الأطراف، لا تنحصر في جهات معينة كالاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، بل تضم جهات دولية معنية يهمها السودان ولديها مصلحة في إرساء الاستقرار فيه، للتوسط والوصول إلى حل شامل.

ويتشكك الخبير الإستراتيجي في إمكانية أن تثمر جهود الاتحاد الأفريقي وإيغاد وحدهما، لافتا إلى ضعف حضورهما في الفترات الأخيرة وضعف تأثيرهما في نزاعات القارة السمراء، ومقترحا أن تشمل العملية دولا مثل الإمارات والسعودية ومصر وقطر وكينيا وإثيوبيا.