كيف نعوّد أنفسنا على الصبر على المحن والابتلاءات؟

يصف الدكتور عبد الحي يوسف، عميد أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر بأنه خلق من أخلاق النفس الزكية، وأوضح ما يكون في عبادة الصيام لأن الشخص يترك ما تحب نفسه مثل الأكل والشرب والشهوات.

وسلطت حلقة (2023/4/14) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الضوء على الصبر من حيث مفهومه وأنواعه والسبيل إلى تحقيقه خاصة في شهر رمضان المبارك.

ويعرّف الدكتور يوسف الصبر بأنه حبس النفس على ما تكره عن الأكل والشرب، وجاء في أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، حيث قال تعالى في سورة الطور "واصبر لحكم ربك"، وأمر عموم المؤمنين أيضا بالصبر "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" كما جاء في سورة البقرة، كما أمر جل جلاله المؤمنين بالاستعانة بالصبر.

وفي السنة النبوية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن الصبر هو ضياء، وأمر به عند نزول الأمراض والمصائب، مذكّرا بأن النبي الكريم كان يصبر على طاعة الله تعالى، فيقوم الليل حتى تتورم قدماه، ويصوم في غير الفريضة، وحين قام بالدعوة صبر صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين.

ويشير الدكتور يوسف -في حديثه لحلقة برنامج "الشريعة والحياة في رمضان- إلى أن الصبر هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في معاملتهم مع ربهم وفي دعوتهم للناس وفي ما يلقونه من الأذى، وقد بيّن القرآن الكريم في عدة مواضع أن الصبر كان في نفوس الأنبياء والمرسلين، فالنبي موسى عليه السلام يعلم الناس الصبر في طلب العلم، ويظهر ذلك في سورة الكهف لما قال له الخضر "لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا"، رد عليه موسى بالقول "ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمرا". كما أثنى الله عز وجلّ على صبر النبي أيوب عليه السلام.

مواصفات الصبر الجميل

ويوضح أن الصبر هو نصف الصوم كما قال النبي الكريم، لأن الشخص يترك ما تحب نفسه، من طعام وشراب وشهوات، من أجل عبادة الله تعالي، مشيرا إلى أن الصبر هو صبر بالله، كما قال تعالى في سورة النحل "واصبر وما صبرك إلا بالله"، وصبر لله أي صبر لله وابتغاء لوجهه سبحانه وتعالى، والثالث هو صبر مع الله أي أن الشخص يلتزم بالشرع، فيحب لله ويبغض لله تعالى.

وعن مواصفات الصبر الجميل، يقول الدكتور يوسف إن الصبر الجميل جاء ذكره في مواقع من القرآن الكريم، ومنها "فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا"، ويعني الصبر على الأقدار المؤلمة من دون شكوى، مشددا على ضرورة أن يقتدي الناس بالنبي الكريم وبالأنبياء وبالمرسلين الذين كانوا يصبرون على الابتلاءات التي تحل بهم.

وعلى المستوى الخاص، ينصح الأزواج مثلا بالصبر على بعضهم بعضا، فتصبر الزوجة إذا ابتليت بزوج بخيل وغير صالح، ويصبر الرجل إذا ابتلي بزوجة سيئة الطباع والأفعال، ويصبر الاثنان إذا ابتليا بأولاد غير صالحين.

وعن الوسائل التي تعين الإنسان على الصبر، ينصح ضيف حلقة برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الناس بتذكّر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، والتفكير في حسن العاقبة، وبقراءة سير الأنبياء وعباد الله الصالحين لمعرفة مدى صبرهم على الابتلاءات التي أصابتهم.