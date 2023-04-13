انتشار مفاجئ لقوات الدعم السريع.. هل السودان على أبواب حرب داخلية؟

وصف عبد الحليم تيمان مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الوضع الذي يمر به السودان بأنه "خطير جدا"، موضحا أنه انعكاس لعدم وجود قيادة سياسية مدنية للبلاد، ومحذرا من أن يؤدي ذلك للانزلاق نحو الحرب الداخلية.

وأضاف -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2023/4/13)- أن "التجارب الإنسانية التي سبقتنا في الانتقال السياسي تشير إلى أنه عندما لا تنجح الأطراف في حل الخلاف السياسي، فإن ذلك مؤشر خطير على مرحلة ما قبل الانزلاق نحو الحروب كما حدث في اليمن".

يأتي ذلك على خلفية ما ذكره مصدر في الجيش السوداني للجزيرة من أن قوات الدعم السريع أدخلت ناقلات جند إلى الخرطوم دون علم الجيش بدواعي ذلك، في حين أكد مصدر آخر أن قوات الدعم السريع لم تنسحب من محيط مطار مدينة مروي شمالي البلاد، رغم مطالبة الجيش بانسحابها منه.

في المقابل، أكدت قوات الدعم السريع أن جميع تحركاتها تتم بالتنسيق مع الجيش، في وقت دعت فيه قوى سياسية ومدنية إلى تغليب صوت العقل.

وأشار تيمان، في حديثه لما وراء الخبر، إلى أن قوات الدعم السريع كانت من التكوينات العسكرية التي استعان بها "النظام البائد" خارج إطار القوات المسلحة في حربه بالجنوب، وأنها صارت ذات خصوصية بعد صدور قانون جعل لها وضعا دستوريا مستقلا عن القوات المسلحة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في عملية الإصلاح المستهدفة لتقويم مؤسسات الدولة، والتي تعتبر وجود جيشين بهذا الشكل أمرا خطيرا، مشيرا إلى أن المادة الخامسة التي تم إلغاؤها من قانون الدعم السريع في 2019، ألغت تبعيته للقائد العام للقوات المسلحة.

ويرى تيمان أن الوضع الحالي يحتاج إلى عمل مشترك لإتمام عملية الإصلاح على أكمل وجه، والحيلولة دون تعريض البلاد لمزيد من الأخطار في ظل هشاشة المؤسسات التي ورثتها من النظام السابق، محذرا من أن وقوع أي خطأ ربما يدفع لتأزم الأوضاع والدخول في دوامة الحرب.

واعتبر القيادي في حزب الأمة القومي أن استمرار غياب القيادة السياسية في البلاد هو السبب في حدوث مثل هذه التداعيات، فحسب قوله، جميع الجيوش في العالم لابد أن تتبع قيادة سياسية تتولى زمام الأمور، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي يعترض لصعوبات كثيرة في هذه المرحلة.

خطير أم تقليدي؟

بدوره، حذر اللواء المتقاعد بدر الدين عبد الحكم من خطورة ما أقدمت عليه قوات الدعم السريع، مؤكدا أن تحركاتها الأخيرة تمت دون علم القوات المسلحة بدليل البيان الذي صدر عن المتحدث باسم تلك القوات.

وأضاف، في حديثه لما وراء الخبر، أن أي حديث عن أن وجود قوات الدعم السريع حول مطار مدينة مروي في شمالي السودان كان قديما ويأتي في سياق طبيعي هو حديث غير دقيق، وإنما تم هذا الوجود خلال 24 ساعة بشكل مفاجئ وغير متفق عليه.

وشدد على تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة، مشيرا في هذا السياق إلى أن تسليحها ومرتبات عساكرها وضباطها ودعم عملياتها اللوجيستية مصدرها القوات المسلحة، وهو ما يؤكد -حسب تقديره- تلك التبعية.

في المقابل، لا يرى الخبير القانوني الدكتور محمد المختار جديدا في تحركات قوات الدعم السريع، التي هي بطبيعتها منفتحة في كل أرجاء السودان، ووجودها في الخرطوم والمنطقة الشمالية وجود قديم وتقليدي ويأتي امتدادا لأدوارها في ربوع الوطن.

وأوضح، في حديثه لما وراء الخبر، أن هذا الوجود والانتشار يأتي في إطار حفظ الأمن وضمن مهامها الموكلة إليها وفقا لقانونها الذي أنشئت بموجبه، ومن ذلك مكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، مضيفا أن ما لديه من معلومات يفيد بأن وصول القوة الأخيرة لمنطقة مطار مروي تمّ بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن ثم، يرى المختار أن هذا الوجود الطبيعي لا يتصور أن يكون هو مصدر انزعاج القوات المسلحة وسببا لبياناتها التي أثارت مخاوف من اندلاع حرب مستقبلة، وأنه ربما تكون هناك أسباب أخرى لا علاقة لها بذلك.