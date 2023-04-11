لماذا تحتاج الأقليات المسلمة في الغرب إلى فقه خاص بها؟

يرى الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدكتور خالد حنفي أن الاجتهاد والتجديد الفقهي مطلوبان بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية، بشرط عدم معارضة النص والتمسك بالثوابت.

ويعرّف فقه الأقليات -الذي سلطت عليه الضوء حلقة (2023/4/11) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" بأنه مصطلح شرعي وعرفي اعتمده المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ويقصد به الحلول الفقهية التي تتعلق بحياة المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات غير مسلمة، ويقول إن المجلس الأوروبي عدّل المفهوم وأصبح يقول بالحضور الإسلامي في الغرب أو فقه المسلمين في الغرب، وذلك لأن الأقليات توحي بمعان سلبية وتتعارض جزئيا أو نسبيا مع فكرة التوطين أو المواطنة.

وينطلق فقه الأقليات من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعتمد على الأصول الكلية التي يعتمد عليها الفقه العام وعلى الأصول الشرعية ذاتها، ويهدف إلى حفظ الدين والهوية للمسلمين وإخراجهم من حالة الانعزال إلى الاندماج والفاعلية في المجتمع، ليكون المسلم محافظا على هويته وفاعلا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه.

وبشأن تجديد الدين، يحيل الدكتور حنفي الجمهور في هذه المسألة إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: "يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها". ويعني الدكتور أن التجديد لا بد منه، ولكن لا يقصد به تملص وانسلاخ المسلمين عن تراثهم وتاريخهم الفقهي، مؤكدا أن البيئة الأوروبية كثيرة الأسئلة والمستجدات، ولذلك يتطلب الأمر تجديد الفقه.

ويقول إن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث خطا خطوات ثابتة في عملية التجديد بصورة متوازنة، حيث حافظ على التراث الفقهي ولم ينفصل عن الواقع في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن المجلس توسّع في ما أسماه الاجتهاد الانتقائي، ومثال على ذلك أنه خالف الإجماع في مسألة بقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر إذا سبقته إلى الإسلام، بحجة أن القضية خلافية وحتى لا يغلق الباب أمام النساء الأجنبيات للدخول في الإسلام.

غير أن المجلس الأوروبي -كما يقول ضيف برنامج "الشريعة والحياة في رمضان- تشدد وتمسك بالأصل في مسألة المرأة المسلمة التي وُلدت مسلمة، فإنه لا يجوز لها أن تتزوج بشخص غير مسلم من الكتابيين والأوروبيين.

ويرى أن البيئة الأوروبية التي تتعدد فيها الأسئلة حول القضايا الفقهية والعقدية تشكل فرصة للفقيه والمفتي؛ لأنها تحفزه على التفكير وتلح عليه بأن يجدد طريقة تفكيره ونظره في المسائل الفقهية وتعطيه حرية التفكير، لكن الاجتهاد يتطلب الاستعداد وسعة الاطلاع والنزوع إلى الاجتهاد الجماعي وليس الفردي، فهناك قضايا بالغة التعقيد لا ينبغي أن يستقل بها فقيه وحده.

فتاوى الصوم والحجاب والخمر

كما ينفي ما يذهب إليه منتقدون من أن يكون تخصيص المسلمين في الدول الغربية لفقه خاص بهم يهدف إلى تسهيل الخروج من الدين وترك المحكمات والثوابت الدينية، قائلا إن من يعارض فقه الأقليات لا يقرأ الاجتهادات والمجهودات التي يقومون بها.

وفي السياق نفسه، يتطرق الدكتور حنفي إلى أمثلة تطبيقية في موضوع فقه الأقليات مثل الصيام والصلاة وبيع الخمور، ويقول إن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أفتى في هذه المسائل من خلال الاجتهاد الذي لا يتعارض مع النص. ففي الصيام مثلا شكّل المجلس فريقا من العلماء والفقهاء ذهب للمدن والمناطق التي يتمايز فيها الليل والنهار، وتمسك بالأصل الذي يقضي بأن كل دولة يتمايز فيها الليل والنهار يجب أن يتم فيها المسلمون صيامهم، وذلك انطلاقا من قوله عز وجل في سورة البقرة: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)".

وفي مسألة الخمور، يؤكد ضيف برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" أن المجلس الأوروبي وازن في فتواه بين رعاية حاجات الناس وظروفهم وبين الحفاظ على ثابت المحرم، مشيرا إلى أن محرمات الوسائل مثل بيع الخمر تبيحها المصلحة الراجحة. كما أفتى بتمسك المرأة المسلمة بحجابها الشرعي، ولا ينطق بجواز خلعه لأجل العمل أو غيره، لكن لأجل التعليم يجوز لها خلعه انطلاقا من مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، وهو ما أفتى به الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله الذي رأى أن التعليم ضرورة بشرط أن تحتشم المرأة أو البنت في لباسها وتعود إلى حجابها بعد مغادرة الجامعة أو المدرسة.