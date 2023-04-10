"مؤامرة لإفناء البشرية".. الفنان المصري محمد صبحي يثير جدلا بتصريحاته حول اللقاحات والأمصال

أثار حديث الفنان المصري محمد صبحي في أحد البرامج التلفزيونية -والذي رأى فيه أن اللقاحات والأمصال تسبب العقم وتهدف لتقليل عدد البشر- جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما امتد الجدل لحديثه عن مجلس إدارة للعالم تقوده الماسونية، ويهدف إلى تقليص عدد البشر إلى نصف مليار نسمة.

وخلال ظهوره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "في آي بي" (VIP) المذاع على قناة "هي" الفضائية، قال صبحي إنه تعمق في القراءة عن اللقاحات والأمصال، واكتشف المؤامرة والهدف الخبيث من ورائها بإفناء البشرية.

وقال صبحي إنّ "العالم في الاتجاه الأولاني بتاع إبادة 7 مليارات، للأسف كل المصلات والتطعيمات في العالم هدفها تقليل السكان"، مضيفا "كورونا جزء منها يسبب العقم، عشان يقلل التزايد السكاني.. برده 7 مليارات عشان تعدميهم أو تخلصي عليهم دي عايزة وقت طويل".

وخلال أيام كورونا، ظهرت مجموعة من نظريات المؤامرة، منها أن الحكومات اخترعت الفيروس لتقضي على العجائز وأعبائهم الاقتصادية، ثم تبين كذب الادعاء، ومع انفراج الأزمة وظهور اللقاحات، روجت حملات أن اللقاح يغير من جينات الإنسان، فيتحول إلى حيوان، وهو ما تبين تهافته كذلك.

وربما كان رواج ذلك بين متوسطي التعليم والثقافة أمرا مفهوما، لتفضيلهم تلك النظريات بما تحمله من استسهال في اتخاذ المواقف، إلا أنه حين تروج لها شخصيات شهيرة ومعروفة مثل الفنان المصري محمد صبحي، فإن الأمر يكون مثارا للجدل الواسع.

انتقاد وتأييد

وتابع برنامج "شبكات" (2023/4/10) جانبا من هذا الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقي حديث الفنان محمد صبحي، انتقادات واسعة، لكنه حظي بتأييد وموافقة عدد من المغردين.

"نايف" كتب معلقا على حديث صبحي "يتكلم في الطب كأنه عالم وعنده أبحاث ودراسات، وللأسف يتأثرون فيه ناس كثير. سؤال للأستاذ الكبير محمد صبحي، لو أي أحد تكلم عن أعمالك بانتقاد… وش راح يكون ردك".

في حين غردت نينا "يعني لسه البرلمان مصدق على قانون يقضي بغرامة 5 ملايين جنيه على من ينشر أخبارا كاذبة عن الطقس. طب بالنسبة لكلام الفنان الكبير هل نسمع حاجة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء"، وفي ذات السياق كتب حساب سمى نفسه "ناس" "كاين دكتور حضرتك؟ عقم إيه عدد السكان بمصر فوق 100 مليون".

بينما بالمقابل، كتبت ساجدة المصري في تغريدتها "فيه حاجات كتير جدا بتأكد كلامه واللي بيقرا كتير في الموضوع ده من أول الماسونية والأحجار والبستان البوهيمي والأفلام الوثائقية عن اللي حصل في أميركا وإنجلترا وقت كورونا هتفهم هو ليه قال كده".

كذلك اعتبر موسى أن حديث الفنان محمد صبحي "كله صحيح"، وأنه "مفيش تطعيم في صالح الإنسان"، مضيفا في تغريدته "فوقوا بقى من التوهان إلي انته فيه!!".

وثبت علميا، وفق منظمة الصحة العالمية، أن لقاح كورونا لا يسبب العقم ولا يؤثر على خصوبة المرأة، كما أنه لا يوجد أي دليل يفيد بتأثيره على الحامل، في حين بلغ عدد من أخذوا جرعتين أو أكثر من اللقاح 5 مليارات و100 مليون شخص حول العالم.

وأفاد المركز الأميركي للتحكم بالأمراض والوقاية منها أن نسبة احتمال وفاة من لم يأخذ اللقاح أكثر بـ9 أضعاف ممن تلقوا اللقاح.

حديث الفنان محمد صبحي المثير للجدل لم يتوقف عند حد نظرية المؤامرة في أهداف اللقاحات والأمصال، بل تحدث كذلك عن نظريات أخرى، منها مجلس إدارة للعالم تقوده الماسونية، والذي يهدف وفق تقديره إلى تقليص عدد البشر إلى نصف مليار نسمة فقط.