وضعت مولودها في حديقة المستشفى.. ما قصة السيدة التي أثارت غضب المغاربة؟

أثارت قصة سيدة مغربية موجة من الغضب على مواقع التواصل في المغرب، وذلك بعد أن رفض مستشفى استقبالها بمبرر أن موعد الولادة لم يأت بعد، لكن الذي تبين أن الولادة قد حانت، فبعدها بلحظات وضعت مولودها في حديقة المستشفى.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/3/8) قصة السيدة المغربية في مدينة اليوسفية التي جاءها المخاض، فاتجهت إلى المركز الاستشفائي الإقليمي لتضع وليدها، فقابلت الأطباء، لكنهم طلبوا منها العودة لاحقا بمبرر أن موعد الوضع لم يحن بعد.

ولكن بعد خروج السيدة من المركز، وبينما كانت في حديقة المستشفى، وضعت مولودها أمام الناس وهي تفترش الأرض، بمساعدة بعض الأشخاص، لتضع الطفل بسلام.

وبسبب هذه الحالة التي أثارت غضب المغاربة، أوفد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي خالد آيت الطالب لجنة تفتيش مركزية إلى المستشفى للتحقيق في ظروف وملابسات ما جرى مع السيدة، ورفع تقرير عن الحادثة، كما وقّع الوزير على قرار تعيين مدير جديد للمركز ذاته.

غضب المغاربة

وضمن تعليقات رواد مواقع التواصل المغاربة الذين أغضبهم ما حدث مع هذه السيدة، عبّرت الناشطة حنان عن حزنها بسبب قسوة الطاقم الطبي الذي استقبل تلك السيدة، وقالت "مع الأسف الشديد، فقدنا الرحمة في بعض القلوب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة".

أما المغردة نعيمة، فربطت حالة هذه السيدة بالمنطقة التي تنتمي إليها، بقولها: "مفهومة هادي… امرأة المغرب المنسي… لا علاقة لها بالمجلات".

في المقابل، رأت المغردة ليلي أن مثل هذه الحالات تحدث في الدول الأوروبية أيضا، فكتبت "أنا عارفة المنظومة الصحية في بلادنا غير الله يلطف، ولكن راها كذلك وقعات (حالات مماثلة) في أوروبا وأميركا غير مكتشهرش (لم ينتشر خبرها)، راها الولادة كين (توجد) حالات في رمشة عين".

وردّ على هذا التعليق الناشط محمد، قائلا: "في أوروبا والدول المتقدمة والديمقراطية وزير الصحة يقدم استقالته أو يقال، عندنا عادي جدا، وفي أقصى الحالات قد يغيرون مدير المستشفى".