حتى البصل على البطاقة الذكية.. ضجة بمنصات التواصل في سوريا

انضم البصل إلى قائمة السلع التي صار الحصول عليها من الأمور الصعبة في سوريا؛ فبعد فقدانه في الأسواق وندرته وغلاء سعره وتجمع الطوابير للحصول عليه؛ قامت السلطات بإدراجه على البطاقة الذكية.

والبطاقة الذكية هي النسخة المعاصرة من دفاتر التموين التي تمنح المواطن السوري حصصا غذائية من السلع المدعومة من الدولة، مثل المحروقات والأرز والخبز، وأخيرا أضافت إليها السلطات البصل.

وزارة التجارة الداخلية السورية أعلنت مؤخرا ضم البصل إلى البطاقة الذكية بالقول "منعا للفساد وبيعه للتجار والتحكم في كمياته في الأسواق من جديد؛ بيع البصل المستورد لصالح المؤسسة السورية للتجارة على البطاقة الذكية بسعر 6 آلاف ليرة سورية".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمع السوريين في طوابير لشراء حصصهم من صالات البيع التابعة لوزارة التجارة الداخلية، في حين انتقدت سيدة من طرطوس وهي تعاين حصتها من البصل جودته، وأبدى آخرون تذمرهم من سوء التوزيع.

وتابعت حلقة برنامج "شبكات" بتاريخ (2023/3/7) ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع البصل، الذي حظي بتفاعلات واسعة، جاء أكثرها مستنكرا الأمر وساخرا منه.

دالين أحمد غردت ساخرة "ياعيب الشوم انو مابيخجلو ينزلو البصل عالبطاقه والله لينزل العريس لسى عالبطاقه ويحددو ايمت (قيمة) العريس بيقدر يزور عروسو عنجد عيب والله شي مخجل".

وعلى الخط نفسه، غرد نور إبراهيم "العالم عم تتسابق بالاختراعات وعنا انجازهن العظيم توفير البصل.. يا رب لطفك".

بينما رأى محمود زيدان أن إدراج الحكومة البصل على البطاقة الذكية دليل على سوء التخطيط، وهدفه التخلص من كميات استوردتها وزارة التجارة، خوفا من منافسة البصل المحلي الذي بدأ ظهوره في السوق بسعر أرخص.

وغرد زيدان "طبعا بدكن تخلصوا من البصل اللي تأخرتوا باستيراده لأنه بصل البلد بلش ينزل عالسوق ورح يصير أرخص من بصلكن وهيك رح تخسروا بسبب زيادة مفهومية التخطيط عندكن".

ورأى "أفيديس" في القرار ما يدل على وجود إمكانية لحل المشكلات التي تواجهها الدولة عبر اتخاذ قرارات فورية، كقرار تأمين البصل، وكتب "كيف اتخذ قرار فوري لتامين البصل، نفس الطريقة فيون ياخدوا قرار بغير أمور إذا. هاد أكبر دليل انو كل شي الو حل إذا بدو الإنسان".

وانتقد أحمد العبد تصدير البصل لدول مجاورة وهو في حالة جيدة، في حين تركت حصة السوريين من البصل المستورد في المخازن حتى عفن وغلا ثمنه، ليتم إنزاله على البطاقة، بهدف التخلص منه بعد أن فسد في مخازنهم.