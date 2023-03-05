شركة تنصب على المصريين بـ6 مليارات جنيه.. جدل على المنصات وتساؤل عن دور السلطات

رغم أن الأجهزة الأمنية في مصر أعلنت إلقاء القبض على المسؤولين والعديد من العاملين في شركة "هوغ بول" المتهمة بالاستيلاء على 6 مليارات جنيه من المصريين (نحو 195 مليون دولار أميركي)، فإن قضية هذه الشركة -التي خدعت المصريين عبر زعمها الاستثمار في تعدين العملات المشفرة- ظلت مسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وأصبحت "هوغ بول" حديث الناس ومواقع التواصل في مصر في الأول من الشهر الجاري، أي بعد 7 أشهر من إطلاق المنصة الخاصة بها، وتوقف الموقع عن العمل، وبدأ أصحاب الأموال يستغيثون على مواقع التواصل، ويتقدمون ببلاغات للمراكز الأمنية.

ونشر برنامج "شبكات" في حلقة 2023/3/5 مقطع فيديو لإحدى ضحايا هذه الشركة، تقول فيه إنها حصلت على قرض واستثمرت أموالها من خلال منصة الشركة، وتقول باكية "ليس هذا فقط ما قمت به فلم أنتظر حتى أحصل على بعض الأموال كمكسب، لقد تملكني الطمع والطمع أكثر".

وحسب الفتاة الضحية، فإن الشركة عرضت على ضحاياها ما يعرف "بالصناديق"؛ أي أن تدفع 4 آلاف جنيه وبعد 5 أيام تكسب 20 ألفا.

النشطاء المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي لام بعضهم ضحايا الشركة واتهموهم بالطمع، في حين تساءل آخرون عن موقف الجهات المعنية، ولماذا لم تتدارك الموضوع منذ بدايته.

فالناشط أمير تحدث في تغريدة له عن مبدأ المكسب والخسارة المعروف في التجارة، فيقول "أنا شايف إن اللي كان يتوقع مكسبا كبيرا غير منطقي عليه أن يتحمل أيضا خسارة كبيرة متوقعة وخصوصا إنه اعتبرها تجارة ومشروعة والتجارة مكسب وخسارة".

أما محمد فيستغرب من كيفية تحويل مبالغ الأموال عبر فودافون، فيقول "القصة هنا الناس دى حصلت على كمية شرائح فودافون دى إزاي عشان تستقبل كمية الأموال دى كلها علمًا إن الحد الأقصى في الشهر على الخط الواحد 60 ألف جنيه".

وبالنسبة لعلاء، فإن الأمر واضح أنه نصب، فيقول "الموضوع واضح أنه نصب من أوله يعني هو إيه يعني أديلك ألف ترجعهم لي خمسة آلاف بعد يومين تلاتة".

ويعتب محيي على عدم وجود متابعة أو رقابة من قبل عدد من الجهات، فيتساءل: "هو لية مفيش متابعة أو رقابة من البنك المركزي أو البورصة أو وزارة الشؤون أو الداخلية على كل التطبيقات اللي بالشكل ده ومين سمح ليهم بعمل هذا الموقع وغيره من مواقع مشبوهة بدون رقيب".

أما حسن ثابت فيقدم وجهة نظر ساخرة قائلا "افترضوا حُسن النيه مش ممكن كانوا عايزين يشتغلوا وخسروا، للأسف ملموش غير 19 مليون من الهوا، البلد كلها ظروفها وحشة ننصب ونقلب على طول".

وكانت شركة "هوغ بول" تأسست عام 2019، كشركة محلية في مصر بسجل تجاري يحمل اسم "هوغ كوميونتي تك" على أنها شركة تطوير مواقع إلكترونية، وفي أغسطس/آب 2022، أطلقت موقعا إلكترونيا وتطبيقا للهاتف الجوال، وحملة إعلانية عن نشاطها في مجال تعدين العملات المشفرة والاستثمار فيها، ثم دعت المصريين لمنح أموالهم للمنصة للاستثمار فيها بدءا من 10 دولارات فقط.