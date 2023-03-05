"ستنتهي الحرب" تفتح حربًا على كارول سماحة.. هل سرقت أشعار محمود درويش أم استغلت اسمه؟

ما أن نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "ستنتهي الحرب" التي قالت إنها من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش، حتى احتلت الموقع الأول للترند في لبنان، وكانت هذه الأغنية ضمن مجموعة أغان في الألبوم الجديد للفنانة أطلقت عليه اسم "الألبوم الذهبي".

لكن الأمور لم تمر بسلام، حيث علقت مؤسسة الشاعر محمود درويش -وهي صاحبة الحقوق الملكية الفكرية الحصرية لإنتاج الشاعر- على "الألبوم الذهبي" للفنانة وقالت، "الكلمات المنسوبة لمحمود درويش في أغنية "ستنتهي الحرب" ليست من أشعاره، إنما من إنتاج مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دون المستوى المعروف به شاعرنا الكبير"، وأوضحت المؤسسة أنه تم الطلب من الفنانة وشركائها في الإنتاج بوقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب الكلمات للشاعر الكبير.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تلقفوا هذه القضية، واختار بعضهم أن يهاجم الفنانة سماحة فيما انبرى آخرون للدفاع عنها، ومن التغريدات التي نشرها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ 2023/3/5 تغريدة للناشط غسان هاجم فيها الفنانة اللبنانية وقال في تغريدته "كارول سماحة أهانت قصائد الشاعر محمود درويش بطريقة سيئة وبألحان سخيفة وبصوت مليء بالنشوز.. قصائد درويش أكبر من أن تُغنى".

فيما وصف شفيق سعيد ما جرى بأنه سرقة أدبية فغرد "السرقة الأدبية في عالمنا العربي لا رقيب عليها للأسف، خاصة إذا كان الضحية قد فارق الحياة".

وفي السياق نفسه، انتقدت الناشطة فتاة إياد حيث رأت "الألبوم الذهبي" وقالت، في تغريدتها، إنه "لا تدقيق بكلمات الشاعر، ولا حرص على مستوى حقوق النشر، هيدا مش ألبوم ذهبي (هذا ليس ألبومًا ذهبيًّا)، بل فضيحة ذهبية".

أما منصف فاتخذ موقفًا مغايرًا مما جرى وغرد: "سواء كانت هذه أشعار محمود درويش أو لا، فالأداء عظيم والصوت أعظم، ومثل هكذا فنانة يجب تقديرها، لأن من مثلها قلائل أو نادرون بهكذا إمكانيات".

الفنانة اللبنانية كارول سماحة من جانبها لم تقف صامتة، ونشرت على حسابها بيانًا لمحاميها جان قيقانو أوضح فيه أن كلمات أغنية "ستنتهي الحرب" نسبت في أكثر من مصدر ومرجع إلى الشاعر محمود درويش دون أن يعترض أحد.

وأضاف البيان أنه بعد نشر الأغنية انبرى من شكك في صحتها وتحديدًا مؤسسة محمود درويش، "ما دفعنا إلى البحث والتدقيق والتعمّق ليتبين أن الكلمات هي من التراث والملك العام، وعليه فإن الموكلة ستعمد لاحقًا إلى تصويب الأمر منعًا لأي التباس أو استغلال".