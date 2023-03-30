رغم أنه أصبح رئيس وزراء.. لماذا تقرص أم حمزة يوسف أذنه؟ ولماذا أثارت تصريحاتها الجدل؟

بعد أن أصبح حمزة يوسف رئيس وزراء أسكتلندا، وحالفه الحظ وأوصله إلى أعلى المناصب السياسية في البلاد؛ أثارت تصريحات أمه بأنها ستقرص أذنه جدلا لدى رواد مواقع التواصل.

ويبلغ حمزة يوسف 37 عاما، وهو منحدر من أصول باكستانية لأسرة هاجرت في ستينيات القرن الماضي، وأدى اليمين الدستورية وأصبح رئيس وزراء أسكتلندا، وبهذا يكون أول رئيس وزراء مسلم في دولة أوروبية. وسيكون لحمزة كثير من المستشارين والنصائح والشكاوى، لكن هل سيكون هناك وقت لسماع نصائح الأهل، خاصة والدته؟

وتحدثت شايستا بوتا عن طريقة تعاملها مع ابنها في المستقبل، في حال لم يستمع إليها، وقالت إنها ستقرص إذنه إن لم يسمع نصائحها؛ وهي تمازحه.

وعلق حمزة يوسف على تصريح أمه بقرص أذنه إن لم يسمع نصائحها فقال "لست متأكدا من أنها كانت مزحة، يمكنني دائما الاعتماد على والدتي للحفاظ على ثباتي، لم أصل إلى هنا لولا حبُ ودعمُ والديّ وعائلتي".

وعن أول ليلة له في مقر رئاسة الوزراء، نشر حمزة صورة له ولعائلته وهو يؤُمها للصلاة بعد الإفطار؛ وهي الصورة التي انتشرت بشكل كبير على المنصات. وعلق على هذه الصورة قائلا "قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في مقر رئيس الوزراء بعد التصويت البرلماني، لحظة خاصة مع عائلتي نؤدي فيها الصلاة، كما هو معتاد بعد الإفطار معا".

وتابع برنامج "شبكات" (2023/3/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي انتخاب حمزة يوسف ليكون أول رئيس وزراء مسلم في دولة أوروبية وتعليقات والدته.

وعن طريقة تعامل والدته معه كتب الناشط محمد الزغبي "الأمهات هما هما في كل حتة، والدة رئيس وزراء أسكتلندا الجديد بترد على الصحفي وبتقوله هشده من ودانه لو مبقاش فاضي يسمع كلامي".

أما المغردة بوران فتقول "نحتاج إلى الأم في مثل هذا العالم".

ورأى الناشط شوميلا أن الأم تمازح ابنها فقط، وكتب "إنها تمزح وحسب، ولن تقرص أذن ابنها، فالأمهات الباكستانيات صارمات بعض الشيء بشأن أطفالهن".

أما الناشط سام فيقول "نجاح أو فشل هذه التجربة يعتمد على أدائه ومدى احترامه ثقافة الشعب الذي وضع ثقته فيه".

بدوره، علق أحمد سليمان العمري قائلا "عرْضه هذه الصورة فيه دلالة أراد أن يوصلَها رئيس الحكومة الجديدة حمزة يوسف للعالم؛ تتضمّن ضرورة احترام الإسلام والمسلم وبراءته".