يقيس ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجسم.. ما الذي تعرفه عن خاتم "أورا" الذكي؟

لا تعتمد آخر الصيحات في عالم الأجهزة القابلة للارتداء على الشاشات، لأنها لا تريد أن تشغلك عن تدريبك أو عملك خلال اليوم بتتبعها، فهي تهتم بلياقتك وتمارينك ولكنها تهتم أكثر باقتراحاتك واستعادتك لنشاطك. فما الذي يقوم به خاتم "أورا"؟

تابع برنامج "حياة ذكية" الخاتم الرياضي الذي طرحته شركة "أورا" (oura) وانتشر كالنار في الهشيم بين المشاهير على اختلاف مجالات عملهم، ولم يقتصر على الرياضيين فحسب، فهو جهاز لتتبع اللياقة البدنية ويركز على مرحلة التعافي من التمرين كذلك.

ويبلغ ثمن الخاتم 300 دولار تقريبا، ويتم الاشتراك في التطبيق الخاص به على الهاتف مقابل 6 دولارات شهريا، حيث يقيس لك الخاتم معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجسم، كما يحتوي على مقياس تسارع ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الحركة.

ويتميز الخاتم بأنه عملي ويمكن ارتداؤه بصورة مستمرة طوال اليوم، فهو مقاوم للماء ويتمتع بحماية ضد الصابون والزيوت والعناصر الأخرى التي قد تتعامل معها خلال اليوم.

وبخصوص طاقته الكهربائية، فإن الخاتم يمكن أن يعمل بشكل متواصل ولا يحتاج للشحن إلا بعد مرور 4 أيام أو أسبوع كامل، بحسب كثافة الاستخدام. وبما أنه خاتم من دون شاشة، فإنه يمكن للشخص أن يتتبع لياقته البدنية عبر تطبيق الهاتف الخاص به، حيث تظهر القياسات بالتفصيل فيحسب شدة التمرين وعدد مراته ودقائق النشاط المرتفع وتلك التي لم يكن فيها المرء نشيطا.

كما يقيس الخاتم مقدار وقت التعافي الذي حصل عليه الجسم، ويقدم العديد من التحليلات والأرقام التي تفيد الرياضيين أكثر من غيرهم، ولكنه قد يتحول إلى أداة ضرورية يستخدمها كل من يهتم بلياقته وصحته البدنية.