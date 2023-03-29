سعرها 1.6 مليون دولار.. ما قصة لوحة السيارة التي زايد عليها المصريون؟ ومن المستفيد منها؟

تجاوزت بعض السلع قيمتها الاستعمالية والتبادلية لتحمل دلالات رمزية تؤثر على سلوك المستهلك، فالقيمة الاستعمالية للوحات السيارات المميزة مثلا تجعل صاحبها يشعر بدوره أنه مميز.

وانطلاقا من النزعة الفردية التميزية لدى بعض المستهلكين، عملت الحكومة المصرية على طرح أرقام مميزة للوحات السيارات، بحيث يتم بيعها في المزاد بأسعار باهظة.

فقبل يومين، طرحت لوحة للمزايدة على موقع "لوحتك" التابع لإدارة المرور، تحمل الرموز "م ي ر 555″، وزايد عليها شخصان أحدهما دفع مبلغ 50 مليون جنيها لشرائها، أي حوالي 1.6 مليون دولار.

وتعمل الحكومة على استغلال رغبة المواطنين بالتميز من خلال هذه اللوحات، وهي فكرة موجودة في معظم دول العالم وآتت أكلها في البلاد، إذ حصل "صندوق تحيا مصر" منذ إطلاق هذه الخدمة على 400 مليون جنيه من بيع اللوحات.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/3/29) كيف علّق المصريون على هذا المبلغ الذي عرض لشراء اللوحة. ومن ضمن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ساخرا: "اللي معاه قرش ومحيره يشتري حمام ويطيره".

بدوره، سخر الناشط فهد فايد من ثمن اللوحة الباهظ وكتب: "دا أنا لو همشي من غير نمر وهدفع مخالفات طول عمري مش هتوصل 50 مليون جنيه".

أما المغرد محمد ميم، فرأى أن شراء هذا النوع من اللوحات فكرة استثمارية أيضا، وقال: "دا استثمار زيه زي العقار، مثلا اللوحة دي سعرها بيعلى دايما مبتقلش قيمتها، فهو كدا كدا مستفيد ومش هيخسر حاجه".

وعبر الناشط رشاد محمد رشاد عن إعجابه بالفكرة ما دامت أرباحها ستكون من نصيب صندوق "تحيا مصر"، وقال: "أنا شايف دا كويس لأن الفلوس دي هتروح صندوق تحيا مصر ودي هتكون فايدة للبلد".

أما الناشط أحمد طاهر، علق بقوله: "أنتم زعلانين إن دي بخمسين مليون ومش زعلانين إن لوحة مكتوب عليها ( ق ل ق) وصلت 200 ألف جنيه".