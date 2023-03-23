سابقة لافتة.. الفار يقلب موازين مباراة ويهدي لاعب "ليفركوزن" ضربتي جزاء بعد إلغاء إنذارين بطرده

شهدت مباراة ضمن الدوري الألماني، مجريات لافتة وغير مسبوقة، حيث تدخلت تقنية الفيديو (الفار) لتنقذ لاعبا من الإنذار (الكارت الأصفر) مرتين، ليحصل كل مرة على ضربة جزاء، أثمرتا فوزا ثمينا لناديه.

ودخلت مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ التاريخ، ليس فقط لتحقيق ليفركوزن فوزا ثمينا على "البايرن" وحرمانه من صدارة الدوري، وإنما للحضور اللافت والمؤثر لتقنية الفار، في واقعتين تحول فيهما قرار الحكم من إنذار لاعب إلى إعطائه ضربتي جزاء أهدتا الفوز لفريقه.

وكان بطل الواقعتين اللاعب "أمين عدلي" حيث اعتقد حكم ساحة المباراة "توبياس شتيلر" في المرتين أنه قام بالتمثيل وادعى السقوط داخل منطقة جزاء بايرن دون تدخل من الخصم من أجل الحصول على ضربة جزاء، ليشهر في وجهه البطاقة الصفراء في كلتا المرتين.

وكل مرة، ومع اعتراض اللاعب، توجه "شتيلر" لتقنية الفار ليراجع الحادثة ويلغي الإنذار ويمنح "ليفركوزن" ركلتي جزاء، حقق من خلالهما فوزه الثمين، كما كان لافتا حرص الحكم على الاعتذار كل مرة، بادر في الأولى منهما مصافحة عدلي، أما الثانية فكانت عبر عناقه اللاعب الفرنسي.

وعقب المباراة، علق الحكم بقوله "مرتان حدث الخطأ، وبسرعة اتخذنا القرار الصائب.. في المرتين نفس اللاعب، في نفس الموقع، بالنسبة لي كان الأمر محزنًا ولكن في نهاية الأمر اتخذنا القرار الصحيح".

جريء وغير متردد

المباراة التي انتهت بفوز "ليفركوزن" بهدفين مقابل هدف، لقيت مجرياتها اللافتة تفاعلات مغردين، وقد رصد برنامج "شبكات" (2023/3/23) جانبا منها، ومن ذلك اعتبار "المغرد محسن" أن الحكم كان "كارثيا" باعتماده على تقنية الفار في المباراة، وهو الأمر الذي خالفه فيه أغلب المتفاعلين.

حيث غرد ترباك وليد "ما حدث في هذه المباراة يؤكد ضرورة استخدام الفار" فين حين اعتبر عاطف عبد الحميد أن الحكم "جريء وبطل، لا خاف ولا تردد ولا فكر حتى من هيبة فريق بايرن ميونخ ولا من الصحافة والإعلام. ليتهم يتعلمون".

واتفق معه محمد الذي غرد بدوره "يا ليت الحكام في دورينا يكونون بنفس شجاعته" ومن جانبه توقع نصراوي أنه "لو سواها نفس اللاعب مرة ثالثة راح يحسبها له بنالتي (ضربة جزاء) ع طوول بدون ما يرجع للفار".

وجاء تعليق مدرب "البايرن" يوليان ناغلسمان، ليؤكد صحة قرارات الحكم بعد رجوعه للفار، حيث قال "بالنسبة لي كان الأمر واضحًا، المرة الأولى ظننت أن اللاعب تعثر وإلا لن يسقط، أما في الثانية فقد كان الأمر واضحًا، وبدا أن ضربتي الجزاء صحيحتان".

وأضاف ناغلسمان "بالطبع لن أعارض قرار الفار أو إلغاء الكروت الصفراء، ضربتا الجزاء كانتا مريرتين علينا ولكن (قراريهما) محقان".