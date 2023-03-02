7 أجهزة ذكية متوفرة للطالب اليوم.. هل تخدمه أم تعيق دراسته؟

عالم الدراسة ليس بمعزل عن التكنولوجيا، كما أن الدراسة لم تعد تعني بأي حال من الأحوال الكتب والمراجع فقط، بل تقنيات تساعد الطالب على التحصيل والاستمتاع برحلته الدراسية، حتى أن عدة دول أصبحت أقرب إلى الاستغناء عن الكتب الورقية والاعتماد كليا على المصادر الافتراضية ورقمنة التعليم بكل مراحله، فما الذي يحتاجه طالب العالم الجديد من تقنيات رقمية ذكية؟

سؤال يجيب عنه برنامج "حياة ذكية" 2023/3/1 من خلال عرض عدد من تلك الأجهزة الشيقة التي قد يتمنى كل طالب في العالم الحصول عليها.

دفتر الملاحظات ذكي

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والتي تهدد أمن العالم ومستقبله لا داعي لقتل مزيد من الأشجار لإنتاج الكثير من دفاتر الملاحظات الورقية العادية، حيث يتوفر الآن دفتر ملاحظات "روك بوك إيفرلاست" (Rocketbook Everlast).

ومن خلاله يمكن للطالب أن يقوم بتدوين ملاحظاته يدويا ولكن باستخدام قلم خاص مرفق به، ومن ثم محو كل ما كتبه لإعادة استخدامه ليس مرة أخرى ولكن ألف مرة.

كما يمكن للطالب تحويل المعلومات التي كتبها فيه إلى نسخة إلكترونية عبر تطبيق "روكت بوك" (Rocketbook)، ليسهل عليه البحث عن كلمات محددة أو مشاركة نصوصه مع الآخرين.

حامل ومبرد للحاسوب

عادة ما يفضل الطلبة استخدام أجهزتهم المحمولة وهم جالسون على الأريكة أو السرير، لذا فهم بحاجة ماسة إلى حامل خاص يساعدهم في تسهيل المهمة، وهنا يأتي دور حامل "ثيرمالتيك" (Thermaltake) المزود بمراوح لتبريد جهازك المحمول، خاصة أن الحواسيب ما زالت تعاني من مخاطر ارتفاع حرارتها مع زيادة حمل التطبيقات العاملة.

ويتسع هذا الحامل لأجهزة بعرض يصل إلى 19 بوصة، وهو يضم مدخلين "يو إس بي" (USB)، لاستخدامهما لشحن الهواتف أو تحويل الملفات، بالإضافة إلى سماعات "ستيريو" لصوت أقوى.

منافذ إضافية للهاتف

قد يكون الهاتف المحمول سريعا وخفيف الوزن للغاية، ولكنه لا يحتوي على العديد من المنافذ، وهي مقايضة تلجأ إليها بعض شركات التقنية لتوفير ميزات قوية مع تخفيف وزن الجهاز.

وهنا يأتي دور منفذ "لينشن 4 إن 1 يو إس بي هوب" (Lention 4 in 1 usb hub) الذي يوفر 4 منافذ إضافية للهاتف المحمول، فهو جهاز صغير الحجم يتضمن 3 منافذ "يو إس بي إيه" (USBA) ومنفذ "يو بي إيه سي" (UBAC).

حقيبة ظهر ضد السرقة

بسبب انتقاله بالعديد من الأدوات الإلكترونية أصبح الطالب في حاجة إلى حقيبة ضد السرقة، وهنا يأتي دور حقيبة ظهر "باك لايف باك باغ" (lifepack Backpack) حقيبة الظهر المؤمنة إلكترونيا ضد السرقة والمزودة بمنفذ شحن "يو إس بي"، وتعتمد على الطاقة الشمسية، أي أنه يمكن شحن جميع الأدوات الإلكترونية أثناء الحركة، كما أنها مقاومة للماء.

جهاز بث

قد يحتاج الطالب إلى جهاز بث صغير يوفر له حلا مثاليا لعرض المحتوى الإلكتروني على الشاشات المختلفة، وهنا يأتي دور جهاز البث "كروم كاست ستريمنغ ستيك" (Chromecast Streaming Stick) الذي يأتي مع وحدة تحكم عن بعد، والذي يستفيد منه الطالب على الرغم من أن البعض قد يعتبره ملهاة عن دواعي التعليم.

قارئ لغات

قارئ اللغات "أوركام ريد" (Orcam Read)، وهو جهاز بسيط يساعد الطالب على قراءة النصوص بمختلف اللغات، ويمكن لهذا القارئ الجديد مسح صفحات كاملة وبدء القراءة من أي نقطة يختارها الطالب، ولا يتطلب شبكة واي فاي أو شبكة اتصال عبر الإنترنت، مع العلم أن استخدام الطالب حواسه المختلفة أثناء تحصيل الدروس مثل السمع والبصر يساعده على تذكر المعلومات أكثر.

نظارات الواقع الافتراضي

تساعد نظارات الواقع الافتراضي "ثنك آي جينيريشن إكس" (Thika Eye Generation X) كذلك على التعلم، والتي يمكن استغلالها في تصميم ومناقشة المشاريع الجماعية مع الزملاء أو حضور ورشة عمل على الميتافيرس، ويمكن استخدامها كذلك في تقريب ما يعرضه المحاضر وكأنك تجلس في الصفوف الأمامية.

وأخيرا، فإنه يمكن للأجهزة الرقمية أن تلهي الكثيرين عن أعمالهم الأساسية وأن تشكل عائقا أمام التعلم والتواصل مع الآخرين، ولكنها قادرة كذلك في مساعدتهم على التميز وتسهيل تحصيل العلم وإنشاء روابط تعبر الحدود وتفتح آفاقا جديدة، الفارق هو استخدامك أنت كطالب لهذه التكنولوجيا وتسخير هذا العلم.