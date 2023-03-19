المهر كيلو من الذهب والمؤخر مليار يورو.. طلاق "يوتيوبر" بعد أسبوعين من الزواج يثير ضجة في مواقع التواصل

عندما عقد اليوتيوبر العراقي حيدر الفيلي قرانه على الموديل الكويتية غدير الفهد صور لحظة توثيق الزواج فجعل معجلها كيلوغرام ذهب والمؤجل مبلغا خياليا، ولكن لم تمر سوى 14 يوما على زواجهما وتم الطلاق.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/3/19) تفاصيل القصة التي بدأت في فنلندا، حيث تم عقد القِران بحضور المأذون الذي تفاجأ بمبلغ المؤخر حينها، وهو مليار يورو. أما المهر المقدم فكان عبارة عن "كيلو ذهب عيار 21".

ويبدو أن المقدم (كيلو الذهب) لم يشكل صدمة عند المتابعين، بقدر الصدمة التي أحدثتها قيمة المؤخر المعلن، أي المليار يورو، وتساءل رواد مواقع التواصل حين إعلان الزواج: أهي خطوة لدخول الترند أم تعبير معنوي عن الحب الأبدي؟

وقد حرص العريس منذ البداية على إظهار حبه الأسطوري لعروسه، لكن لم يمر سوى أسبوعين على عقد القِران حتى أعلن العريس خبر الطلاق، وقال: "لقد تم الطلاق بيني وبين السيدة غدير بصورة ودية وبالتراضي، وذلك لعدم الانسجام والتوافق بين الطرفين وأتمنى لها حياة سعيدة".

كيف تفاعل الناس مع طلاق هذا الثنائي؟

وبعد إعلان خبر الانفصال، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، فالناشط أبو فهد اعتبر أنه كان من المتوقع ألا يستمر هذا الزواج فترة طويلة وقال: "ما قلنا لكم هذا النوع من الزواج لا يعمر كثيرا، حده هذه الفترة، ويعتبر طول، زواج مبني على المادة فقط وكثرة المشاهدات".

أما المغردة مريم الياسي رأت أن الفقراء كانوا أولى بهذا المبلغ الخيالي وكتبت: "لو دفع على الفقراء والمحتاجين ألم يكن أفضلك (أفضل لك) من هالارتباط (هذا الارتباط)؟!".

من جهته، توقع الناشط كرار الشمري أن تكون للأمر علاقة بغسيل الأموال، وقال: "أكبر عملية غسيل أموال بتاريخ العراق بهذه الصورة".

أما الناشط بن أمير فلفت إلى أن الجانب المادي لا يعني بالضرورة تحقيق السعادة في العلاقة الزوجية وكتب: "ضخامة المهور والتشهير لها أمام الملأ ومخالفة أوامر الشرع، لن تبني بيتا ولن تجلب السعادة الزوجية".

وبعد الجدل الذي أثارته هذه القصة ظهرت غدير على منصات التواصل، لتؤكد أنها لم تتنازل عن المليار يورو وستطالب به بطريقتها الخاصة، موضحة أن العريس حيدر هو من وضع المليار يورو كضمان كيلا يكون هناك طلاق بينهما، ولكن للأسف تم فراقهما من أول مشكلة واجهتهما، كما أوضحت أنه إلى غاية الساعة لم يتم الطلاق رسميا ولا حتى شفويا.

أما حيدر، فأوضح أنه قد سلم زوجته كيلو الذهب في بداية زواجه، مضيفا أن المليار لا يمثل قيمة المرأة عند الرجل بل هو جزء من عاداتهم وتقاليدهم، وإنما يمثل قيمة الرجل والمرأة على حد سواء.