أثار سخرية وانتقاد تونسيين على مواقع التواصل.. مغني راب ينافس قيس سعيّد في انتخابات الرئاسة المقبلة فهل يفوز؟

أثار طرح اسم مغني راب تونسي مرشحا محتملا في انتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، غلب عليه سخرية مغردين تونسيين، والذي جاء متزامنا مع تقديمه مبادرة اجتماعية لمساعدة فقراء بلاده.

وبدأ الجدل في تونس عقب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" منذ أيام، الذي ظهر فيه اسم مغني الراب "كادوريم" كثالث مرشح ينوي الناخبون التصويت له في انتخابات الرئاسة، حيث حصل على نسبة 5.9% بعد الرئيس قيس سعيّد الذي حصل على 49.9% من الأصوات، يليه الناشط السياسي صافي سعيد بنسبة 10.3%.

واتسعت دائرة التفاعل عقب طرح "كادوريم" مبادرة اجتماعية أعلنها الأحد الماضي عبر حساباته بمواقع التواصل لمساعدة العائلات المحتاجة والفقيرة في تونس.

وقال مغني الراب، في مقطع فيديو أعلن فيه إطلاق المبادرة، إنه كان بصدد التحضير لمبادرة اجتماعية كبرى يطلقها في شهر رمضان المبارك، إلا أنه بعد أن وقف على الأوضاع المزرية لما وصل إليه التونسيون وجد أنه ليس من المناسب الانتظار، معلنا انطلاقها.

وأوضح أن المبادرة تتمثل في توزيع كوبونات مساعدات على آلاف العائلات المستحقة في كامل تراب الجمهورية، مضيفا "سنحاول أن نوصل الأمانة لأكبر عدد ممكن".

ولم يعلن كادوريم في حديثه ما يفيد نيته الدخول في الحياة السياسية في البلاد أو عزمه الترشح، إلا أن طرح اسمه في الاستطلاع ثم إعلانه عن مبادرته الاجتماعية دفع تونسيين لفهم الأمر باعتباره يعكس نية للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي استقبله مغردون بالسخرية والنقد.

وللعلم، فإن مغني الراب كان زوجا لنسرين ابنة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قبل أن ينفصلا، وهو الأمر الذي ربما يكون سببا دفع البعض لإدراجه مبكرا في قائمة المرشحين.

سخرية وانتقاد

روضة حميدي قالت "أعتقد أنه يسوّق لنفسه في صورة جديدة مغايرة تمامًا لأول ظهور له على الشاشة، فقد أصبح يعتني بطريقة لباسه ويميل أكثر للأزياء الرسمية في إيحاء أنه أكثر جدية ومسؤولية والتزاما، وطريقة حديثه المنمقة لي شفت (التي رأيت) فيها أنه يقرأ في خطاب على طريقة (الرئيس المخلوع زين الدين) بن علي".

أما بن مبارك فاعتبر الأمر "طريقة فعالة ومدروسة لتوجيه اختيار تصويت التونسيين، كي تقوم بالتصويت على الشخص الذي اختاروه، يضعون مرشحًا لا يمكنك الوثوق به ويكون لديك خيار واحد وهو مرشحهم! كما فعلوا مع القروي، الآن إنهم يجلبون كادوريم ليبقى قيس!".

في حين نظرت سعاد إلى المبادرة باعتبارها تمهيدا لإعلان نية الترشح، حيث كتبت "إن شاء الله لا تكون مثل الذين يشترون بمالهم ذمة المواطن البسيط مقابل شراء الأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا حرام استبلاه المواطن البسيط، ثم إن فعل الخير يكون بالستر لا بالإشهار".

أما قيس برجاب فكتب "يسلّم قرايتو (تعليمه)، راجل مثقف ويحب الزوالي (الفقير) وعندو برشا برشا (كثير من) فلوس ويحب يعاون الزوالي".