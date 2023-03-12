رغم أن أضراره قد تؤدي للوفاة.. إعلامي يتساءل عن مشروعية أكل لحم الحمير ويثير غضب المصريين

مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك وانخفاض قيمة الجنيه المصري، بدأ الناس يبحثون عن بدائل غذائية تتناسب مع القدرة الشرائية للجنيه. وهناك من نصح باستهلاك اللحوم الأرخص إذا ما توفرت.

وفي هذا السياق، تساءل الإعلامي المصري تامر أمين عن مشروعية أكل لحوم الحمير والخيول، واستدل ببيع أطباقها في أشهر المطاعم بفرنسا.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/3/12) تفاصيل قصة الإعلامي تامر، الذي أثار الجدل عبر استضافته استشاري التثقيف والإعلام الغذائي بالمعهد القومي للتغذية مجدي نزيه، ليسأله عن فكرة تقنين استهلاك لحم الحمير والخيول.

وعن رأي الطب في أكل لحم الحمير، قالت رئيسة قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية سماح نوح في تغريدة لها عبر فيسبوك "إن تناول الإنسان لهذا اللحم يُصيبه بالتسمم الغذائي والكيميائي، الذي تتمثل أعراضه في الإسهال والقيء، ويؤدي بالنهاية للإصابة بالجفاف.. أما التلوث الناتج من تناول لحم الحمير فقد يصل للكبد والكلى، ويسبب أضرارا قد تؤدي إلى الوفاة".

ردود الفعل

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل المصريون مع طرح الإعلامي تامر أمين، إذ كتب الناشط أحمد السيد في تغريدة له "بالنسبة لمسألة الركوب فعادي، الجمل يستخدم في الركوب والناس بتدبحه ويتاكل عادي، المهم أنه صحيا يكون مفيش أضرار، والأهم أننا كمصريين مستحيل نقتنع بأكل حمار أو حصان، حتى لو الإعلام كله روّج للفكرة، مش تامر أمين بس".

ورأى الناشط جون يعقوب أن طرح الإعلامي تامر منطقي، وكتب "هو بيطرح طرح منطقي، هو بيقول إن الدول المتقدمة بتاكل لحم الحصان، أكيد الدول المتقدمة عملت أبحاثا على هذا النوع من اللحوم قبل طرحه في الأسواق، أما الدول المتخلفة فليس لديها أبحاث".

في المقابل، رأى المغرد عماد حمدي أن هذا الطرح مستفز للشعب المصري، وكان من الحري بالحكومة أن توفر اللحوم بأسعار مناسبة، وكتب "كفاية استفزاز وكلام فارغ، في حاجة اسمها الذوق العام، ولماذا لا يتم التحكم في الأسعار وتوفير اللحوم بسعر معقول يناسب دخول معظم المصريين المتدنية؟".

من جهتها، اعتبرت الناشطة سمر الشرقاوي أن المصريين يأكلون هذا النوع من اللحم دون علمهم، وقالت "ما هو أنت مش عايش معانا، ما تعرفش أن المصريين بيكلوها من سنين. أومال سندوتش الحواوشي والكبدة أبو 3 جنيهات لحم إيييه؟؟ غزال ونعام؟؟".

يذكر أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام من ضبط مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، جزارا باكستانيا يذبح الأحصنة لبيعها بسعر أقل.

ومع ارتفاع الأسعار، بدأ الحديث عن بدائل من قبيل أرجل الدجاج بديلا للحم الدجاج، ونصائح بشأن فائدة استهلاكها لما تحتويه من بروتين. كما انتشر عبر مواقع التواصل "بيض البودرة" الذي يقال إنه أرخص من البيض الطبيعي 4 مرات، كما يتم التشجيع على أكل الفول باعتباره مصدرا أساسيا للبروتين وبديلا صحيا عن البروتين الحيواني المتمثل في اللحوم.