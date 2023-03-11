"المسافر" يزور ثالث شعب متدين في العالم.. ماذا تعرف عن سريلانكا "دمعة الهند"؟

حط برنامج المسافر الرحال في جزيرة تتخطى حجمها وتغرق في الجمال والتاريخ والطبيعة؛ جزيرة سريلانكا "جنة عشاق الشمس" التي تحرر زائرها من قيود العصر وتجعله يستمتع بنعيم الطبيعة.

وجال البرنامج بين الكهوف وعلى قمم الجبال للتعرف على التاريخ الأسطوري لسريلانكا، إذ بدأ رحلته من سيجيريا وهي قرية ريفية لا يزيد عدد سكانها على ألفي شخص، انتقل فيها بين الأراضي المزروعة بالأرز والغابات الخضراء.

كما زار فريق البرنامج صخرة سيجيريا، وهي واحدة من هذه النماذج الفريدة. ثم انتقل إلى مجموعة من الصخور الكهفية العملاقة، وذهب إلى معبد دنبولا حيث يوجد عدد لا يحصى من المتعبدين وصلوا من أزمنة وأمكنة مختلفة آملين أن يعموا هنا بالصحة الوافرة والطمأنينة والسلام.

ويعد معبد دنبولا الكهفي أكبر مجمع معابد كهفية في آسيا، ويقع وسط البلاد ويبعد نحو 250 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو. فالمزيج الفريد بين جمال الطبيعة وروعة الفن والتاريخ القديم جعل من المكان مقصدا للزوار على مدار 20 قرنا.

ويحتوي المعبد على ألفي متر من اللوحات الجدارية و150 تمثالا مثقوبا من الطين أو المنحوت في الصخر، خاصة أن السريلانكيين يوصفون بكونهم ثالث أكثر شعب متدين في العالم، ولذلك كان على كل من يريد السيطرة على البلاد من ملوك ومستعمرين أن يستولي على المعابد أولا ثم تخضع له الناس.

وفيما يخص المطبخ السريلانكي، زار فريق البرنامج امرأة تحضر رقيقا من خبز جوز الهند الصحي ذي الطعم والرائحة الشهية. وبعد تحضيره شرعت في إعداد حشوة لهذا الخبز تتكون من لب جوز الهند والبندورة والبصل والملح، حيث تطحن وتخلط المكونات يدويا. ثم تضيف إليه القليل من عصير الليمون.