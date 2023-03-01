دفع وزن عروسه ذهبا.. تاجر باكستاني يثير الجدل في دبي والنشطاء يشككون بحقيقة المهر

على غير المعتاد أراد التاجر الباكستاني محمد أن يكون زفافه مميزا ومبهرا ويقيمه بطريقة بوليودية في دبي، فعبر عن حبه لعروسته أمام الجميع ووعد بوزنها بالذهب.

وبحسب مقاطع الفيديو التي انتشرت من حفل الزفاف، فقد أظهر التاجر الثري أنه لم يقل ذلك مجازا، بل نفذ قوله أمام من حضروا الحفل، حيث أتى بالميزان وسبائك الذهب وبدأ في وزن عروسه ليحدد مهرها، وكان وزنها 69 كيلوغراما فنالت العروس 69 سبيكة ذهبية.

وبحسبة بسيطة أجراها مقدم برنامج "شبكات"، فإن سعر سبيكة الذهب -التي يبلغ وزنها كيلوغراما من عيار 24- يبلغ أكثر من 60 ألفا و500 دولار أميركي، وبذلك يكون مهر العروسة أكثر من 4 ملايين دولار.

ورصد "شبكات" في حلقته بتاريخ 2023/3/1 حالة الجدل والسخرية والتشكيك التي أثارها مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى الكثير من المغردين أن ما ظهر في الفيديو لا يمكن أن يكون ذهبا حقيقيا، وهذا ما ذهب إليه "صالح" الذي قال إنه من غير المنطقي أن تكون تلك السبائك مصنوعة من الذهب، وكتب "حدث العاقل بما يعقل، هذا واضح ليس ذهب سبيكة، الذهب الذي بهذا الحجم أقل شي 5 كيلو، يعني ممكن هذي 100 كيلو".

وتوقع المغرد أحمد أن تكون السبائك حديدا مطليا بالذهب، وقال "أعتقد حديد مطلي، مستحيل ذهب حقيقي، لأنه أحجام السبائك كبيرة جدا".

وتعليقا على وزن السبائك كتب الناشط فهد المضاحكة "الذهب ثقيل جدا، بهذا الحجم يحتاج اليدين، وستلاحظ الثقل أثناء نقله، مستحيل أن يحمله بطرف أصابعه".

أما الناشط مفرح علي فعلق ساخرا بقوله "قبل العرس بشهر تحصّل أهلها 24 ساعة يحشوها أكل عشان تسمن".

وعبر الناشط عارف عن استغرابه من الفكرة ومدى جديتها وقال "كنت أسمع فيها يرددونها كمبالغة عطاها مهر (بوزنها ذهب) حتى شفتها في هالمقطع".