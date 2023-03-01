انتشرت اثناء الاحتفال بالعيد الوطني. إصابات وخسائر وتسفير وغضب بالكويت بسبب بالونات الماء

تنوعت مظاهر احتفالات الناس بمناسبة العيد الوطني في الكويت الذي صادف 25 فبراير/شباط الماضي، وكان أبرزها بالونات مملوءة بالمياه يتم التراشق بها ومهاجمة المارة والسيارات أيضا، وكذلك مسدسات ترش المياه على المحتفلين كنوع من المرح، ولم يقتصر الأمر على الأطفال، فقد شارك البالغون سعيا لمزيد من الفرح والبهجة.

لكن الأمر لم ينته بسلام، فحسب مقاطع فيديو عرضها برنامج "شبكات" بتاريخ 2023/3/1، تسببت هذه البالونات بإلحاق ضرر كبير بزجاج السيارات المارة، كما تحدث سائقون عن إمكانية أن تسبب هذه البالونات حوادث سير قاتلة بسبب الرعب الذي يحدثه صوت ارتطامها بهيكل السيارة وزجاجها.

ولم يتوقف الأمر عند سيارات المواطنين، بل وصل إلى حد رشق سيارات الشرطة، حيث ظهر فيديو لمقيم من إحدى الدول الآسيوية وهو يقوم برشق سيارة للشرطة ببالون ماء، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة الداخلية التي أعلنت لاحقا أنه تم التوصل إلى من قام بذلك وسيتم استبعاده من البلاد.

وفي سياق الخسائر التي تسببت بها بالونات الماء، أفادت المستشفيات في الكويت بأنه تم استقبال 90 إصابة في العيون بسبب استخدام رشاشات المياه خلال فترة الاحتفال بالعيد الوطني، موضحة أن الإصابات تنوعت بين خدوش في قرنية العين وجروح قطعية بالحاجب ونزيف داخلي في العين ورضوض في الشبكية.

هذه الظاهرة وما نجم عنها من خسائر أثارت غضب الكويتيين الذين انتقدوها على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبوا باتخاذ إجراءات عملية لوضع حد لها.

فقد غرد فهد الفارس قائلا "آسف يالكويت، آسف يا بلدي، رمي (الزبالة) في الشوارع صار احتفالا؟ بعثرة الماء في الشوارع وتبذير هل هذا تسمونه احتفالا؟ هل هذا حب وطن؟ هل هذا هو الانتماء؟".

وتحسرت ريم الشمري على كمية المياه المهدرة، مطالبة الدولة باستخدام القانون لتربية المخالفين، فغردت قائلة "موضوع بالونات الماي، هذا مو عيد الماي، هذا هدر وإيذاء للغير، أتمنى من الدولة وضع قانون لأنه بعض الناس ما يتربى إلا بالقانون".

ويتفق معها محمد الفليكاوي الذي يؤكد على أن الماء نعمة لا يجب إهدارها وأن ما حدث استهتار، فكتب قائلا "حذف البالونات وهي مليانة بالماء أولا، الماء نعمة ولا يجوز رمي النعمة على الناس وعلى الأرض ثانيا، هذه ليست حضارة وإنما هذا استهتار، يجب أن نظهر فرحة العيد الوطني بما يليق بهذه المناسبة الكريمة والعزيزة على قلوبنا".

بدورها، لم تقف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية على الحياد، إذ أعلنت أن استخدام مسدس الماء يعادل استهلاك بيت كامل ويتسبب في هدر كبير للماء، و"الكويت من أفقر دول العالم في مصادر المياه الطبيعية".

أما غنيم الزعبي فبادر إلى تقديم حل للمشكلة قائلا "الموضوع بسيط: حظر هذا المنتج، في السابق كانت تعبئة البالونات بالماء تتطلب جهدا عظيما، لكن مع هذا الاختراع تملأ ألف بالون في نص ساعة، احظر هذا المنتج راح تخف الظاهرة ٨٠%".

يذكر أنه يتم بيع 100 بالون مملوء بالماء بـ10 دنانير كويتية (نحو 30 دولارا أميركيا).