سقوط طالبة من حافلة مدرسية يثير غضب العمانيين ويحرك السلطات

تسبب مقطع فيديو انتشر من مدينة نزوي عاصمة محافظة الداخلية في عُمان بغضب كبير في الشارع العماني، حيث يظهر حافلة مدرسية تسير بباب مفتوح، فسقطت إحدى الطالبات التي كانت تقف على عتبة باب الحافلة.

الفيديو أثار تساؤلا بين العمانيين: وهو كيف يمكن للسائق السير والباب مفتوح؟ وكيف يمكن أن يسير وهناك طلاب لم يجلسوا بعد على المقاعد؟

والأبشع من ذلك -حسب رأي من شاهدوا مقطع الفيديو- هو أن السائق لم ينتبه ولم ينظر في المرآة، فالطفلة بعد سقوطها حاولت الوقوف، لكنها لم تستطع لأنها مصابة، فقامت مجموعة من الطالبات كن بالقرب منها بمساعدتها على النهوض وإبعادها عن الشارع، والغريب أيضا أن السائق لم يقف لتفقد الطفلة، وذلك وفقا لما رصدته كاميرا مراقبة وثقت الحادثة.

من التغريدات الغاضبة التي رصدتها حلقة برنامج "شبكات" بتاريخ 2023/2/28 تغريدة للناشط بدر محمد قال فيها "أرجو محاسبة المتسبب في سقوطها، فهذا إهمال عظيم جدا، أبناؤنا أمانة في أعناقكم طالما هم في المدرسة أو في الطريق إليها ومنها".

ودعا محمد الحراصي إلى تحقيق موسع بالحادثة لمعرفة المسؤول الحقيقي، فكتب "غالبا ما يسقط اللوم والسخط على الطرف الأضعف في القضية، لا بد من فتح ملف الحافلات كاملا، ابتداء بالسائق واشتراطات السلامة لديهم وتدريبهم وعدد الطلاب وعدد النقلات لكل حافلة والعقود وغيرها".

وردّ سلطان على تغريدة محمد بقوله "لنفرض فعلا ما قلت، بس لو فعلا هو قد المسؤولية بعدما رجع بالباص وشاف الوضع والبنت على الأرض، كان الأولى والأصلح أنه يوقف وينزل يشوف ايش اللي صار، لكن رجع وكمل طريقه والسلام".

واختار صامد الغساني الدفاع عن السائق فقال "كمية هجوم قد يكون غير مبرر على السائق، وأغلبنا لا يدري السبب الرئيس، لا ننكر أن الباب مفتوح وهناك عطل، ولكن اكتظاظ الباص بالطلبة، وتجاوز العدد المصرح، وهناك عدم وجود المشرف، والأسباب كثيرة".

أما أمل السليماني فبادرت بتقديم مقترح لوزارة التربية لتجنب مثل هذه الحوادث، فقالت في تغريدة "لدي اقتراح إلى وزارة التربية والتعليم بتعيين مشرفات ومشرفين داخل باصات المدرسة أفضل، لأنه في الآونة الأخيرة صرنا نسمع عن حوادث وأمور داخل حافلات المدرسة".

بدورها، أعلنت الشرطة العُمانية أنها تتابع القضية، وكشفت عن ذلك في تغريدة جاء فيها "نتابع المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوضح تعرض طالبة لحادث سقوط من حافلة أثناء سيرها، ونوضح أنه تم إيقاف سائق الحافلة وتُستكمل الإجراءات القانونية حيال ذلك".

فيما طمأنت تعليمية محافظة الداخلية المجتمع العُماني على الحالة الصحية للطالبة، وأكدت أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادثة، وأهابت بقائدي الحافلات المدرسية التقيد بقواعد الأمن والسلامة حفاظا على سلامة الطلبة.