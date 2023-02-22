يشبه بيضة الديناصور.. جسم غريب على أحد الشواطئ يثير رعبا في اليابان

عثرت سيدة يابانية كانت تتمشى بصحبة زوجها على شاطئ مدينة هاماماتسو، على جسم كروي الشكل ملقى على الشاطئ، يبدو غريبا إلى حد كبير بسبب قطره الذي يبلغ مترا ونصف المتر ولونه البني.

وعلى الفور أبلغت السيدة السلطات في بلادها بالأمر، فقامت الجهات المعنية بإغلاق المنطقة وإحضار خبراء للمتفجرات.

وقد رصد برنامج شبكات في حلقته التي بثت بتاريخ 2020/2/22، تفاعل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع ظهور هذا الجسم الغريب، حيث رأى البعض أنه لا يقل غرابة عما شهده هذا العام من عجائب، ومنهم من يرى أنه منذ بداية العام والأمر لا يبشر بخير على الإطلاق.

ومن التغريدات التي رصدها "شبكات" تغريدة للناشط أيمن الصخري قال فيها "الله يعدي هالسنه على خير بدايتها ما تبشر بخير".

أما منال فشبهت ما يحدث في العالم هذه الأيام بأفلام السينما فتذكر "خلصنا من فلم الصين كورونا وأمريكا الفاضيين جا فلم اليابان الله يعينا على الاكشن".

ويقدم محمد إجابة منطقية على ما قد يكون هذا الجسم العجيب فيقول، "غالبا إحدى العوامات التي تعلق فيها القنابل المضادة للغواصات أيام الحرب العالمية الثانية".

ويتحسر الناشط العراقي نوري جاسم لعدم ظهور هذه الأجسام الغريبة في بلاده بينما تظهر فقط الأميركيين واليابانيين، فيقول "شنو القصة بس باليابان وأمريكا يعثرون على أجسام غريبة وليش بالعراق ما نلكه أشياء غريبة، شنو راس ابونا احنا العراقيين اكرع؟".

في حين يذهب علي إلى تفسير الأمر بطريقة فكاهية فكتب "هذولا جيراننا الفضائيين، شق الكورة بسكين على شان مايزعجوننا". لكن خبراء المتفجرات الذين حضروا للمنطقة تمكنوا من كشف لغز هذا الجسم المحير، حيث تبين أنه لا يحتوي على أي مواد متفجرة.

كما أظهر فحص الأشعة السينية كذلك أن هذا الجسم أجوف وفارغ من الداخل، وبعد إرسالهم الصور للجيش لفحصها أكثر، تبين في النهاية أنه مجرد كرة حديدية صدئة، قطرها حوالي متر ونصف المتر ولها حلقتان ربما لتعليقها.

يذكر أنه في عام 2020 حدث أمر مشابه، فقد عثر على جسم أسطواني غريب ظهر في صحراء يوتا في الولايات المتحدة، ثم اتضح فيما بعد أنه عمل فني لا أكثر.