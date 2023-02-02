انتصارا للجزائريين.. لماذا رفضت حورية العيون الخضراء عروض السينما الفرنسية؟

أثارت الممثلة الفرنسية من أصول جزائرية زهرة حميتي -المشهورة باسم "حورية العيون الخضراء"- جدلا بين الجالية المغاربية بتصريحاتها التي انتقدت فيها الأدوار النمطية للمهاجرين العرب على الشاشة في فرنسا.

وجاءت تصريحات الممثلة خلال مقابلتها في البرنامج التلفزيوني "رونديفو" الذي يقدمه ممثل كوميدي، حينما سألها عما إذا كانت تلقت عروضا من السينما الفرنسية، وكان ردها أنها تتلقى مقترحات لأدوار في السينما تقيّدها في صور نمطية تزعجها ولا تقبل بها.

ومن هذه الصور النمطية التي أثارت غضبها، ذكرت زهرة -على سبيل المثال- أنها تلقت دورا تجسد فيه فتاة عربية تدخل في علاقة مع فرنسي، فيضربها والدها ويرسلها للجزائر، ثم تتزوج هناك رغما عنها ويضربها زوجها، واصفة النصوص التي تتلقاها بالصادمة جدا.

كما عبرت زهرة عن انزعاجها مما قدم لها من عروض ونصوص، واقترحت أن تركز السينما على مواضيع تخص المهاجرين أكثر وتساءلت: "لماذا لا يلجأ المنتجون في فرنسا إلى قصص مهاجرين حقيقية؟ الجيل الأول من المهاجرين الذين قدموا إلى هنا أسهموا فعلا في بناء هذا البلد، مثل جدي الذي بنى -رفقة عدد من المهاجرين- كاتدرائية ميتز، ووالدي أيضا الذي كان عاملا في مجال الحديد والصلب".

تفاعل الناشطين

وتفاعل الناشطون مع تصريحات زهرة -كما جاء في برنامج "شبكات" (2023/2/2) – إذ أيدها في موقفها الناشط لاموس الذي كتب في تغريدته "حورية بعيون خضراء هي امرأة حقيقية كما نحب. لا تبني مسيرتها المهنية على حساب مجتمعها. إنها رائعة. برافو".

من جهته، رأى المغرد نويف أنه لا يصح التعميم أو اعتبار أن كل الأفلام السينمائية الفرنسية تقدم صورا نمطية سلبية عن الجالية المغاربية، وقال: "لا أعتقد أن كل الفنانين يوافقونها الرأي… عُرض عليها فيلم أو فيلمان، لا يعني أن السينما الفرنسية كلها هكذا".

بدروه، عبّر المغرد كابريو عن صدمته من رغبة فرنسا في نقل العنصرية إلى الدول المغاربية، وعلق قائلا: "إنه لأمر صادم أنهم يحاولون نقل عنصريتهم تجاه سكان شمال أفريقيا حتى من خلال الثقافة، سواء كانت السينما أو الموسيقى".

أما الناشطة نيريا، فرأت أن مثل هذه التصريحات تنبع من الفنان الذي لا يستطيع إتقان دوره ويلجأ لمثل هذه المبررات، وكتبت: "السينما لا تهمها، من أنت أو من أصلك، أنت كفنانة يجب أن تمثلي وتتقني دورك، أما هذه الاتهامات، فهي مجرد ذريعة لانعدام الموهبة فقط".

صور نمطية سلبية

يذكر أن إشكالية الصور النمطية عن المغاربيين والعرب تطرح كثيرا في السينما الفرنسية. وفي هذا السياق، قالت منصة "تاجمات" (المهتمة بقضايا الإسلاموفوبيا والجالية المغاربية) "يجب ألا يتوقف المهاجرون عن إدانة هذه الأفلام، لأن الصورة المنقولة بمرور الوقت تدخل اللاوعي الجمعي. يجب مقاطعة هؤلاء الممثلين أو المخرجين الذين يقبلون هذه الأدوار من خلال تمثيل أصولهم المزعومة".

وهناك عدة أفلام خلقت جدلا بين الجالية المغاربية في فرنسا، ومنها فيلم "أثينا" الذي عرض على منصة "نتفليكس" (Netflix)، والذي أثار غضب ناشطين بتهمة تقديم العرب كأشخاص لا يعرفون سوى العنف والصراع والتمرد. وكذلك، فيلم "لو نونو" الذي أنتجته قناة "تي إف-1" عن البطل "سمير" البالغ من العمر 40 عاما، الذي يعيش مع والدته في الحي الذي نشأ وترعرع فيه، وهو عاطل عن العمل.

ومن الأفلام التي أثارت غضب الجالية المغاربية أيضا فيلم "سامية"، الذي يحكي قصة مراهقة تعيش مع عائلتها الجزائرية التقليدية جدا، وتعاني من أسرتها، إلا أنها تدخل في علاقة مع رجل فرنسي يساعدها على الهروب من عائلتها.