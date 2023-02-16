ضربة قاضية أنهت حياته.. ما قصة الملاكم الذي أحزنت وفاته كل المصريين؟

تعد الملاكمة من أكثر الرياضات الشعبية خطورة، فالكسور والجروح والرضوض وخسارة الأسنان هي أهون الأضرار، لأن بعض الضربات تؤدي إلى الوفاة كما حدث مع الشاب رامز حسام.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/2/16) تفاصيل قصة الشاب المصري حسام الذي احترف رياضة الملاكمة منذ صغره ولعب باسم نادي اتحاد الشرطة، وشارك في بطولة الجمهورية لوزن 75 كيلوغراما، وتمكن من الوصول إلى الدور النهائي مع خصمه لاعب المنيا العسكري علي محمد علي.

وأثناء المباراة تلقى الشاب رامز ضربة قاضية من منافسه لم يتمكن بعدها من مواصلة القتال، فتم إنهاء المباراة عند تلك الجولة وأعلن الحكم فوز منافسه، ثم شعر رامز بدوار ثم برغبة في التقيؤ فسقط وغاب عن الوعي.

وإثر إصابته البليغة نقل اللاعب إلى مستشفى قريب من النادي، واكتشف أنه يعاني نزيفا في المخ، فأجريت له جراحة وأودع العناية المركزة في مستشفى طنطا الجامعي، لكن الإجراءات المتبعة لم تفلح في إنقاذ حياته، وتوفي رامز داخل غرفة الإنعاش بعد أيام من المباراة ولم يكمل بعد 17 عاما.

وفي تعليق رسمي على وفاته، قال الاتحاد المصري للملاكمة في بيان إنه "وصل طبيب يوناني مختص من الاتحاد الدولي للملاكمة، وأكد سلامة الإجراءات الطبية المتبعة وأن ما حدث نتيجة تراكمات وليس نتيجة هذه المباراة".

كما نعى وزير الرياضة المصري اللاعب المتوفى، ووجه بفتح تحقيق في ما حدث خلال المباراة.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة اللاعب الشاب، حيث شدد الناشط محمد على ضرورة إلغاء لعبة الملاكمة نظرا لخطورتها الكبيرة، وكتب "ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة، يجب إلغاء هذه اللعبة وشطبها من الألعاب المعتمدة، أقله لما لها من خطورة على الإنسان".

بدوره، أكد المغرد ماري لبيب على أن حياة الشباب أهم بكثير من بطولة الملاكمة، وكتب "الصور بتقول إنه شاب صغير وجسمه ضعيف كمان، وأكيد اللي قدامه إداله لكمة ما ستحملهاس، حرام عليكم، فعلا تغور البطولة، بس أولادنا يفضلوا معانا".

من جهته، انتقد الناشط أحمد التعليقات التي تلوم الأهالي وتساءل "هي الناس اللي بتلوم أهله شايفه إن ده وقت مناسب يعني؟؟ على فكرة أي رياضة فيها نسبة لاحتمالية الإصابة حتى كرة القدم، وكل الناس هتموت وتلعب عيالها كورة".

أما المغرد كيرولوس فقال "تخيل أهله رايحين يشجعوه ياخد بطولة الجمهورية يرجع جثة فقط محمول على خشبة، ربنا يصبّر أهله".

أما الناشط يوسف عصام فاعتبر أن الإهمال كان له دور في وفاة حسام، وكتب "نحن مؤمنون بالله لكن الإهمال السبب، لما يكون مفيش طبيب في بطولة جمهورية ولا عربية إسعاف وخاله يشيله ويجري بيه في تاكسي على المستشفى يبقى إهمال".